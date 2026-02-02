我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男童過程中用奶音提醒員警：「開車要開慢一點喔！」萌翻。（圖／翻攝畫面）

台北市一名年僅6歲的宋姓男童，昨（1日）凌晨被發現獨自在桃園機場捷運站內徘徊，捷警先行將人帶至台北車站後轉交轄區警方處理。員警見深夜氣溫驟降且外面下著雨，男童又餓又冷，立刻化身「暖男保母」，自掏腰包帶男童到超商買了牛奶、小蛋糕及水果，更在派出所內陪看卡通安撫情緒，最後親自駕駛巡邏車將男童安全護送回文山區住處。據了解，宋姓男童平時與外婆同住在文山區，當天下午經外婆同意後外出遊玩，卻因一時貪玩忘記時間，錯過最後一班捷運，加上身上僅有一張悠遊卡，無計可施之下只能在車站內遊蕩。警方獲報後，發現男童驚魂未定，於站內用點心及卡通等話題先行安撫，男童還不忘用奶音提醒員警：「開車要開慢一點喔！」等語。而後員警帶男童至超商購買牛奶、麵包及水果等食物讓他填飽肚子，男童也安心在派出所邊吃蛋糕、邊看喜歡的卡通，童言童語的模樣讓不少員警看了融化。警方聯繫外婆確認並無遺棄之虞後，考量深夜安全，由林姓小隊長於凌晨1時50分許，親自護送男童返家。看到孫子平安歸來，焦急的外婆對員警的暖心照顧頻頻致謝；警方除依規定完成兒少保護通報外，也呼籲家長應多留意年幼孩童動向，若發現異狀可即時撥打110求助，避免發生危險。