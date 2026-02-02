我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃韻玲透過臉書證實袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）

知名音樂人袁惟仁今（2）日經好友黃韻玲證實過世，享年57歲，過去他曾因主持歌唱選秀節目《超級星光大道》走紅，包括蕭敬騰、林宥嘉、徐佳瑩都曾接受過他的點評，而會讓他成為知名評審老師，上遍各大節目，主持人陶晶瑩絕對是推手，但袁惟仁曾說，陶晶瑩每次在節目上虧他，其實壓力很大。如今昔日戰友天人永隔，陶晶瑩感慨，「非常難過非常難過。」袁惟仁因主持《超級星光大道》走紅，之前他和歌手張宇一同上《康熙來了》，兩人竟爆料在總決賽時只能講好話，因為賽事都已經走到最後，不希望太過犀利，不過袁惟仁竟然驚吐最想講壞話的，其實是主持人陶晶瑩。一聊到講陶晶瑩壞話，袁惟仁超級興奮，因為陶晶瑩很常在節目上開他玩笑，因此也替節目製造不少笑料，雖事前都有跟他打過招呼，不過袁惟仁有時很走心，「我想說一兩集沒問題，結果！」袁惟仁說一開始陶晶瑩從嫌他點評太久開始，後來開始虧他愛遲到，還會說「小胖，你下禮拜不要來了。」不過袁惟仁也說真的對現場工作人員非常抱歉，因為當時很常飛中國。張宇坦言，也是因為陶晶瑩的妙語如珠，讓袁惟仁成為當年最紅的評審之一。袁惟仁表示，面對陶晶瑩的玩笑壓力很大，「尤其在比賽的時候，一旦她丟一個話給我，我沒有接到，就掉下去了，我有這方面的壓力。」袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。