▲今天是「尾牙」，台灣的公司行號有吃尾牙餐宴傳統之外，習俗上在尾牙這天也習慣吃一下刈包（割包）。（圖／Gemini AI製圖）

▲源芳刈包獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮。(圖／小虎食夢網提供)

▲傳統豬五花之外，東海刈包大王還有雞肉、牛肉等口味。（圖／取自東海刈包大王臉書）

▲阿松割包的豬舌割包，以特調的花生醬替代常見的花生粉。（圖／記者葉盛耀攝）

今（3）日是農曆12月16日，也就是各位上班族們最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，尾牙是生意人對土地公表示感謝，因此會在這天祭拜土地公，另外，在農曆12月16日這天有吃「刈包」的習慣。《NOWNEWS今日新聞》整理尾牙要吃刈包的由來，還有全台北、中、南具代表性的刈包名店三家。習俗源自於早期閩南與台灣商業文化中的「做牙」傳統，過去商家會在每個月的初二與十六準備供品，祭拜土地公，感謝神明守護地方平安、照看生意往來，這樣的行為就被稱為「做牙」。到了年末，農曆十二月十六這等於是該年度最後一次做牙，便稱為「尾牙」。一種說法是因刈包長得像錢包，裡面包料豐盛，象徵錢包滿滿，因此有吃刈包祈求財源滾滾來的寓意。另一種說法則是，刈包又叫「虎咬豬」，就像老虎張大口咬住一塊肥豬肉，而「虎咬豬」諧音近似「福咬住」，讓福虎咬掉這一年的不順與厄運，把壞事全都投入虎口解決，再咬住福氣和財運，新的一年都否極泰來。獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮，位在華西街夜市內，創於1955年，等於是經營快要70年，米其林官網寫到「刈包皮為店家特製，搭配軟嫩多汁的滷五花肉和配料，令人回味再三。四神湯也濃郁鮮美。」▪️地址：台北市萬華區華西街17-2號電話：02-2381-0249營業時間：11:30-20:00週一公休在台中有多家連鎖分店，東海總店就在台中東海商圈，應可能所有東海大學學生登曾吃過的校園美食。特色是除了「經典五花肉」傳統口味之外，還有香煎雞腿排、香滷牛腱心等創意口味，並選擇是否要加蛋，再配上酸菜、香菜、花生粉，吃法相當多元。▪️地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷49號（東海總店）電話：04-2652-3686營業時間：06:00~01:00無公休日曾於台灣美食評鑑活動「500碗」中一次受到3碗的肯定，傳承了80年左右的老店，豬舌割包是別的地方難以嚐到的獨特美味，且通常來說割包（刈包）裡會習慣加入花生粉，這裡則是店家特調的花生醬，甜度不高，再同樣配上酸菜等，淡雅卻相當夠味。▪️地址：台南市中西區國華街三段181號電話：06-211-0453營業時間：08:00~15:30週四公休