知名賣場家樂福又少一間！家樂福台中大墩店今（2）日宣布將於2月28日晚間22點結束營業，原因為租約到期，消息曝光讓在地居民表示不捨，而未來台中家樂福量販店也將剩下8間。
家樂福大墩店宣布結束營業！台中家樂福剩8間
位於台中南屯區大墩路上的家樂福「大墩店」，今（2）日透過臉書官方粉專發布公告，指出門市將於115年2月28日（週六）晚間22:00正式歇業，後續服務將由鄰近門市承接，包括量販店的文心店、青海店，以及超市型門市的大墩11店、南屯黎明店，並持續透過家樂福線上購物平台服務顧客，相關顧客權益也將受到保障。
消息曝光後，也讓大批在地人不捨，紛紛現身留言區道別，但也有人認為「大墩店」跟文心店間的距離太近，附近又有新的家樂福超市，會有這樣的結果不太讓人感到意外。
事實上，同樣位於台中、經營21年的家樂福台中青海店也一度在去年喊出要在12月22日結束營業，不過最終地主點頭續租，又在12月16日宣布繼續營運，但本次大墩店宣布熄燈，仍讓未來台中將剩下8間分店，其中只有德安店為24小時營業。
此外，從2025年到現在，家樂福已陸續關閉桃園店、嘉義北門店、台北北投店、新竹竹北店，主要原因多為租約到期、整體營運考量。
家樂福要改名了！今年中旬將全面換全新品牌
知名量販品牌「家樂福」也要走入歷史了。家樂福自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多的融合交流之後，統一集團也在去年12月中旬宣布，家樂福將在2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。
統一說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場」。
至於新名字的現況，家樂福方面則回應，「目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。」
資料來源：家樂福
