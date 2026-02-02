我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁是民歌時期當之無愧的創作型才子。（圖／翻攝袁惟仁微博）

民歌年代走出的創作型才子 凡人二重唱連奪金曲

▲袁惟仁憑藉《超級星光大道》在後民歌時期爆紅。（圖／超級星光大道 YouTube）

轉戰幕後製作 《星光大道》再攀事業高峰

▲陸元琪（左）與袁惟仁（右）的婚姻也是粉絲多年來熱議的焦點。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

婚變與財務危機 形象急轉直下

▲袁惟仁到中國慘賠，又因跌倒成為植物人。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

二度跌倒重創人生 長年臥床成植物人

▲黃韻玲透過臉書證實袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）

返台北長眠 留下旋律陪伴世人

袁惟仁 享年57歲

曾被無數歌手尊稱為「小胖老師」的袁惟仁，今（2）日傳出病逝消息，震撼整個台灣樂壇，好友黃韻玲稍早在社群平台發文哀悼，寫下：「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」並轉述袁惟仁二姐袁藹珍向親友傳達的家屬心聲，表示家人尊重他選擇在今天離開，過程平靜安詳，「從此自由」。消息曝光後，無數歌迷也開始懷念他，《NOWNEWS今日新聞》也整理這位華語樂壇才子跌宕起伏的一生：從民歌餐廳駐唱歌手出身，到凡人二重唱橫掃金曲獎，再轉型為捧紅無數天后的王牌製作人，袁惟仁的音樂成就無庸置疑，然而婚變、財務危機與長年病痛纏身，也讓他的人生在巔峰與谷底之間反覆擺盪，格外令人唏噓。1968年出生的袁惟仁，音樂生涯始於1980年代的民歌餐廳時代，當時他與莫凡組成凡人二重唱以清新民謠曲風與細膩和聲在學生族群間迅速走紅，成為民歌世代極具代表性的男子重唱組合。進入1990年代後，凡人二重唱正式進軍主流唱片市場，並連續兩年拿下金曲獎「最佳演唱組合獎」，在競爭激烈的華語樂壇中寫下亮眼成績，對許多歌迷而言，那是一段屬於校園、青春與民謠的共同記憶，也讓袁惟仁正式站穩「創作型歌手」的位置。1995年凡人二重唱暫時分道揚鑣後，袁惟仁並未淡出樂壇，而是選擇轉向幕後發展。他迅速成為唱片圈炙手可熱的製作人與創作者，參與過無數暢銷專輯製作，被圈內視為能「聽懂歌手聲音」的王牌推手。2007年，他擔任中視選秀節目《超級星光大道》評審，以溫暖卻一針見血的點評風格深受觀眾喜愛，「小胖老師」的稱號也由此誕生。這段期間，他不僅成功翻紅，也成為無數年輕歌手心中最具指標性的音樂導師之一。事業風光之際，袁惟仁的私生活卻逐漸失控，2016年他與結婚14年的前妻陸元琪正式離婚，結束外界眼中曾被視為「才子佳人」的婚姻，離婚後陸元琪獨自扛起照顧一雙兒女的責任，努力經營事業撐起家庭。然而袁惟仁在簽字離婚不到24小時即被拍到與年輕女子同行，引發輿論譁然，被痛批「無縫接軌」，多年累積的好形象瞬間崩塌，隨後又傳出他赴中國投資演唱會事業失利慘賠上千萬元，債務壓力接踵而至，人生正式跌入低谷。2018年，袁惟仁在上海錄影期間意外跌倒導致腦溢血，後續檢查更發現腦中腫瘤，緊急手術後才撿回一命，返台後他回到台東老家休養，外界一度期待他能逐步復健、重返音樂圈。未料2020年袁惟仁又在家中跌倒撞傷頭部，被醫師判定進入無意識的植物人狀態，自此長年臥床，從叱吒樂壇的金牌製作人，到需要仰賴家人全程照護，這樣巨大的落差，讓許多歌迷至今仍難以接受。家屬透露，未來在過年後將帶袁惟仁回到台北與父親安葬在一起，選擇一處他熟悉、依戀的有山有水之地，作為人生最後的歸宿，家人表示這是最能讓他安心、也最貼近他一生記憶的地方。家屬也感性表示，感謝多年來所有關心、陪伴與伸出援手的朋友，強調袁惟仁是帶著大家的溫暖離開這個世界，更慶幸的是，他留下大量動人作品，無論是在想念、開車、傷心或平靜的時刻，都能透過旋律再次感受到他的存在。1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。