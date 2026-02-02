中央氣象署預報員賴欣國表示，大陸冷氣團將在明（3）日白天減弱，一直到周五白天（2月6日），全台天氣轉為穩定，氣溫回升；不過周五晚上至周末（2月7日至2月8日），將會有新一波強烈大陸冷氣團襲台，中部以北早晚可能出現10度以下氣溫，周末安排外出要特別留意。

冷氣團明天減弱　白天各地回溫

賴欣國指出，目前影響台灣的冷氣團會在明天白天減弱，今晚明晨，西半部、宜蘭低溫仍只有13至14度，花東則是15至17度，明天白天高溫回升，北部、宜花19至21度中南部19至23度，日夜溫差較大。

▲氣象署說明，本周二至周五白天氣溫回升，周五晚上至周末強烈冷氣團來襲，氣溫明顯驟降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周三至周五注意早晚溫差　強烈冷氣團周末襲台

賴欣國提及，周三（2月4日）開始氣溫更加溫暖，白天在北台灣可以來到22至24度，中南部、東半部則有24至26度，夜晚清晨全台各地低溫16至18度，類似的氣溫環境會一直延續到周五白天，周五晚上開始冷空氣南下，預估強度會達到「強烈大陸冷氣團」等級

賴欣國提醒，下波冷氣團最冷的時段落在「周六晚上至周日清晨」以及「周日晚上至下周一清晨」，預估中部以北只有12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，可能會出現10度以下氣溫，南部、花東低溫則是14至16度；周五至周日，北部白天只有13至15度，中部16至18度，南部22度。

▲氣象署提及，周二至周五僅東北部、東半部有零星降雨，周五晚上至周末北台灣、東部降雨時間長。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
上班日雨勢趨緩　周末鋒面雨彈又來亂

降雨方面，賴欣國說明，今天白天桃園以北、東半部降雨還是比較明顯，不過入夜雨勢就會逐漸趨緩，周二至周五只有東北部、東半部有零星降雨，其它地區多雲到晴為主，有機會看見陽光。

周五晚上冷氣團、鋒面抵達後，台灣環境「先濕後乾」，特別是周五晚上至周六整天，北部、東半部降雨時間長，不定時會有雨勢，中南部雲量也會增加，周日降雨才會趨緩，轉為乾冷的型態。下周一白天冷氣團減弱，各地才會再回溫，天氣更加穩定。

資料來源：中央氣象署

