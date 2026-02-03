第25屆冬季奧林匹克運動會（XXV Olympic Winter Games），即2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（Milano Cortina 2026），將於2026年2月6日至2月22日在義大利北部盛大舉行。這是義大利史上第4次舉辦奧運會，更是首次由兩個城市共同冠名主辦。隨著賽事倒數，全球冰雪運動迷皆引頸期盼。以下為您整理本屆冬奧的賽事重點、新增項目、參與國家及轉播資訊。
2026冬季奧運賽事背景 義大利雙城聯手主辦
本次冬奧以米蘭（Milan）與科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）為核心，範圍涵蓋倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）及特倫提諾（Trentino）等義大利北部地區。
📍格言：「IT's Your Vibe」（由你定義）。
📍吉祥物： 兩隻可愛的白鼬姊弟，姊姊「Tina」代表冬奧，弟弟「Milo」則代表帕運（其特色是天生缺少一條腿，象徵堅毅精神）。
📍開閉幕式： 開幕式將於米蘭著名的聖西羅球場（Stadio San Siro）舉行，閉幕式則選址於歷史悠久的維羅納圓形競技場（Verona Arena）。
📍比賽項目：史上女性參與度最高的一屆本次冬奧預計進行8大類運動、16個分項，共計116個金牌項目。其中女性運動員比例達到47%，創下冬奧歷史新高。
📍新興項目： 首度納入「滑雪登山（Ski Mountaineering）」，包含男子短距離、女子短距離及混合接力3枚金牌。
📍重要回歸： 國家冰球聯盟（NHL）球員在缺席12年後正式回歸冬奧賽場。
2026冬季奧運主要項目
雪上運動：高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪、單板滑雪、冬季兩項、滑雪登山。
冰上運動：冰球、花式滑冰、速度滑冰、短道競速滑冰、冰壺。
滑道運動：雪車（Bobsleigh）、鋼架雪車（Skeleton）、雪橇（Luge）。
2026冬季奧運的明星選手有誰？
NHL球星重返榮耀 麥克大衛與克羅斯比聯手
對於冰球愛好者而言，2026年冬奧最具代表性的人物無疑是加拿大球星麥克大衛（Connor McDavid）。身為當今NHL公認的最強球員，麥克大衛（McDavid）將首度站上奧運舞台，與傳奇名將**克羅斯比（Sidney Crosby）**組成夢幻聯軍。這不僅是加拿大隊追求衛冕的關鍵，更是全球球迷引頸期盼的職業對決，麥克大衛（McDavid）能否在米蘭摘下生涯首面奧運金牌，將是本屆賽事最高熱度的話題之一。
高山滑雪女王 席弗琳挑戰歷史紀錄
在高山滑雪（Alpine Skiing）領域，美國名將席弗琳（Mikaela Shiffrin）依然是全場焦點。在歷經北京冬奧的挫折與隨後的世界盃大勝後，席弗琳（Shiffrin）將在米蘭尋求職業生涯的終極救贖。目前身為世界盃勝場數紀錄保持人的她，若能在本屆奪下金牌，將奠定其歷史上最偉大滑雪運動員的地位，她的穩定性與技術細節將是各國選手競相研究的教本。
花式滑冰新霸主 「四周跳之神」馬里寧
花式滑冰（Figure Skating）在羽生結弦退役後進入了全新時代，美國新星馬里寧（Ilia Malinin）成為了最具統治力的存在。馬里寧（Malinin）以成功跳出人類史上首個「阿克塞爾四周跳（4A）」震驚體育界，被媒體封為「四周跳之神（Quad God）」。他在米蘭冬奧的目標不僅是金牌，更是挑戰高難度技術跳躍的極限，讓花滑賽場從藝術表演延伸至極限體能的對決。
地主英雄與雙棲傳奇 芳塔娜與勒德茨卡
身為主辦國，義大利短道競速滑冰傳奇芳塔娜（Arianna Fontana）將在自家門口挑戰其生涯第12面奧運獎牌。身為該項目史上獎牌數最多的運動員，芳塔娜（Fontana）的表現將直接影響地主國的士氣。此外，捷克雙棲名將勒德茨卡（Ester Ledecká）能否延續其在單板滑雪與高山滑雪同時奪牌的「跨界奇蹟」，亦是本屆賽事最不可思議的看點之一。
2026冬季奧運參與國家：93國齊聚義大利
預計將有93個國家及地區、約2871名運動員參賽。
新面孔： 貝南（Benin）、幾內亞比索（Guinea-Bissau）及阿拉伯聯合大公國（UAE）預計將迎來冬奧處女秀。
特殊狀況： 俄羅斯與白俄羅斯因政治因素仍被暫停資格，其選手僅能以「個人中立運動員（AIN）」身分參加個人項目，不得參與冰球、冰壺等團隊競賽。
2026冬季奧運賽事直播與轉播資訊
為了讓全球觀眾即時感受冬奧熱力，各大轉播平台將提供全方位的賽事報導。
台灣轉播： 由愛爾達電視（ELTA TV）取得官方轉播權，民眾可透過網路Web版、行動App及電視頻道收看即時直播與隨選視訊。
全球合作： 包含Warner Bros. Discovery與RAI（義大利廣播電視公司）等機構將提供超過100小時的免費轉播服務。
冬季奧運是什麼樣的賽事？
冬季奧運(Winter Olympic Games)是全球規模最大、最具權威性的冬季綜合運動盛事。這場每4年舉行一次的冰雪盛宴，專為在冰面或雪地上進行的運動而設。與夏季奧運不同，冬奧的魅力在於人類如何在低於0°C的極端氣溫與高速環境下，展現力量、精準度與極限體能，是體育競技與頂尖防寒科技的雙重對決。
冬季奧運始於1924年法國Chamonix，最初被稱為「國際冬季運動週」。由於獲得巨大成功，隨後被追認為首屆冬奧。早期冬奧與夏奧於同一年舉辦，但自1994年起改為相隔2年交替舉行，確保每2年全球都能沉浸在不同的奧運熱潮中。
目前正於義大利進行的2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運會，是史上首個由兩個城市共同掛名主辦的屆次，標誌著奧運歷史的新篇章。
冬季奧運主要包含8大類運動，如優美的花式滑冰(Figure Skating)、驚險的高山滑雪(Alpine Skiing)、對抗激烈的冰球(Ice Hockey)以及極速前進的雪車(Bobsleigh)等。由於雪上運動受地形與天候影響極大，冰上運動則對平整度與室溫有嚴苛要求，冬奧的場館建設與賽事組織往往比夏奧更具技術難度。
對於運動員而言，冬奧不只是爭奪金牌，更是在大自然的考驗下突破自我。正如本屆2026年冬奧吉祥物Tina與Milo所象徵的精神，這場盛會將持續引領全球觀眾感受冰雪世界的速度與激情。
2026冬季奧運賽程規劃亮點
📌 2026 年 2 月 4 日，星期三（開幕前 2 天）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（下午 1:05 [瑞典-南韓、英國-挪威、加拿大-捷克、愛沙尼亞-瑞士]）
📌 2026 年 2 月 5 日，星期四（開幕前 1 天）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（上午 4:05 [英國-愛沙尼亞、瑞典-捷克、挪威-美國、南韓-義大利]、上午 8:35 [美國-瑞士、挪威-加拿大]、下午 1:05 [加拿大-義大利、瑞士-南韓、愛沙尼亞-瑞典、捷克-英國]）
📍冰球： 女子分組賽（上午 6:10 [瑞典-德國]、上午 8:40 [義大利-法國]、上午 10:40 [美國-捷克]、下午 3:10 [芬蘭-加拿大]）
📍單板滑雪： 男子大跳台資格賽（下午 1:30）
📌2026 年 2 月 6 日，星期五（第 0 天）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（上午 4:05 [瑞典-英國、義大利-瑞士、美國-加拿大]、上午 8:35 [捷克-美國、愛沙尼亞-義大利、南韓-英國、瑞典-挪威]）
📍花式滑冰： 團體賽女子短曲、冰舞韻律舞、雙人短曲（上午 3:55-8:55）
📍冰球： 女子分組賽（上午 6:10 [法國-日本]、上午 8:40 [捷克-瑞士]）
📌開幕儀式（米蘭聖西羅體育場）
📌2026 年 2 月 7 日，星期六（第 1 天）
📍高山滑雪：男子滑降賽（上午 5:30）
📍越野滑雪：女子 20 公里雙追逐賽（混合兩段式賽制）（上午 7:00）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（上午 4:05 [英國-加拿大、瑞士-瑞典]、上午 8:35 [愛沙尼亞-挪威、捷克-南韓、瑞典-義大利、英國-美國]、下午 1:05 [南韓-美國、加拿大-愛沙尼亞、捷克-瑞士、挪威-義大利]）
📍花式滑冰： 團體賽男子短曲、冰舞自由舞（下午 1:45-4:50）
📍自由式滑雪： 女子坡度障礙資格賽（上午 4:30）；男子坡度障礙資格賽（上午 8:00）
📍冰球： 女子分組賽（上午 6:10 [德國-日本]、上午 8:40 [瑞典-義大利]、上午 10:40 [美國-芬蘭]、下午 3:10 [瑞士-加拿大]）
📍雪橇： 男子單人賽第 1、2 趟（上午 11:00）
📍跳台滑雪：女子普通台（下午 12:45）
📍單板滑雪：男子大跳台（下午 1:30）
📍速度滑冰：女子 3000 公尺（上午 10:00）
📌2026 年 2 月 8 日，星期日（第 2 天）
📍高山滑雪：女子滑降賽（上午 5:30）
📍冬季兩項：混合接力賽（上午 8:05）
📍越野滑雪：男子 20 公里雙追逐賽（上午 6:30）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（上午 4:05 [挪威-捷克、南韓-愛沙尼亞]、上午 8:35 [加拿大-瑞典、英國-瑞士、美國-愛沙尼亞、義大利-捷克]、下午 1:05 [義大利-英國、美國-瑞典、瑞士-挪威、加拿大-南韓]）
📍花式滑冰：團體賽女子、男子、雙人自由滑（下午 1:30-5:00）
📍冰球： 女子分組賽（上午 10:40 [法國-瑞典]、下午 3:10 [捷克-芬蘭]）
📍雪橇：男子單人賽第 3、4 趟（上午 11:00）
📍單板滑雪：男子、女子平行大曲道資格賽（上午 3:00）、決賽（上午 7:00）； 女子大跳台資格賽（下午 1:30）
📍速度滑冰：男子 5000 公尺（上午 10:00）
📌2026 年 2 月 9 日，星期一（第 3 天）
📍高山滑雪：男子團體混合滑降（上午 4:30）、曲道（上午 8:00）
📍冰壺： 混合雙打循環賽（上午 4:05 [瑞士-加拿大、義大利-美國、挪威-南韓、捷克-愛沙尼亞]）、準決賽（下午 12:05）
📍花式滑冰： 冰舞韻律舞（下午 1:20-4:55）
📍自由式滑雪：女子坡度障礙（上午 6:30）
📍冰球： 女子分組賽（上午 6:10 [日本-義大利]、上午 10:40 [德國-法國]、下午 2:40 [美國-瑞士]、下午 3:10 [加拿大-捷克]）
📍雪橇： 女子單人賽第 1、2 趟（上午 11:00）
📍跳台滑雪：男子普通台（下午 1:00）
📍單板滑雪：女子大跳台（下午 1:30）
📍速度滑冰：女子 1000 公尺（上午 11:30）
📌2026 年 2 月 10 日，星期二（第 4 天）
📍高山滑雪：女子團體混合滑降（上午 4:30）、曲道（上午 8:00）
📍冬季兩項：男子 20 公里個人賽（上午 7:30）
📍越野滑雪：男子、女子個人衝刺資格賽（上午 3:15）、決賽（上午 5:45）
📍冰壺：混合雙打銅牌賽（上午 8:05）、金牌賽（下午 12:05）
📍花式滑冰： 男子個人短曲（下午 12:30-4:45）
📍自由式滑雪： 男子雪上技巧資格賽（上午 5:15）、女子雪上技巧資格賽（上午 8:15）；男子坡度障礙（上午 6:30）
📍冰球： 女子分組賽（上午 6:10 [日本-瑞典]、上午 10:40 [義大利-德國]、下午 2:10 [美國-加拿大]、下午 3:10 [芬蘭-瑞士]）
📍雪橇： 女子單人賽第 3、4 趟（上午 11:00）
📍短道競速滑冰： 女子 500 公尺資格賽、男子 1000 公尺資格賽、混合團體接力（上午 4:30）
📍跳台滑雪：混合團體（下午 12:45）
📌2026年2月11日，星期三（第5天）
📍高山滑雪：男子超級大曲道（上午5:30）
📍冬季兩項：女子15公里個人賽（上午8:15）
📍冰壺： 男子循環賽（下午1:05 [瑞典-義大利、加拿大-德國、捷克-美國、中國-英國]）
📍花式滑冰：冰舞自由舞（下午1:30-5:05）
📍自由式滑雪： 女子雪上技巧資格賽（上午5:00）、決賽（上午8:15）*（*燈光情況待核實）
📍冰球： 男子分組賽（上午10:40 [斯洛伐克-芬蘭]、下午3:10 [瑞典-義大利]）
📍雪橇：女子、男子雙人賽（上午11:00）
📍北歐兩項： 男子普通台跳台滑雪（上午4:00）、10公里越野滑雪（上午7:45）
📍單板滑雪： 女子半管資格賽（上午4:30）、男子半管資格賽（下午1:30）
📍速度滑冰：男子1000公尺（下午12:30）
📌2026年2月12日，星期四（第6天）
📍高山滑雪：女子超級大曲道（上午5:30）
📍越野滑雪：女子10公里（上午7:00）
📍冰壺： 女子循環賽（上午3:05 [南韓-美國、日本-瑞典、義大利-瑞士、加拿大-丹麥]）、男子循環賽（上午8:05 [挪威-德國、美國-瑞士、英國-瑞典]）、女子循環賽（下午1:05 [中國-英國、義大利-南韓、丹麥-日本、瑞典-美國]）
📍自由式滑雪： 男子雪上技巧資格賽（上午4:00）、決賽（上午6:15）
📍冰球： 男子分組賽（上午6:10 [瑞士-法國]、上午10:40 [捷克-加拿大]、下午3:10 [美國-拉脫維亞、德國-丹麥]）
📍雪橇：團體接力賽（下午12:30）
📍短道競速滑冰：女子500公尺、男子1000公尺（下午2:15）
📍鋼架雪車： 男子第1、2趟（上午3:30）
📍單板滑雪： 男子障礙追逐資格賽（上午4:00）、決賽（上午7:45）；女子半管（下午1:30）
📍速度滑冰：女子5000公尺（上午10:30）
📌2026年2月13日，星期五（第7天）
📍冬季兩項：男子10公里衝刺賽（上午8:00）
📍越野滑雪：男子10公里（上午5:45）
📍冰壺： 男子循環賽（上午3:05 [加拿大-美國、英國-義大利、中國-挪威、瑞士-捷克]）、女子循環賽（上午8:05 [丹麥-瑞典、中國-瑞士、美國-加拿大、英國-南韓]）、男子循環賽（下午1:05 瑞士-中國、捷克-挪威、德國-義大利、加拿大-瑞典]）
📍花式滑冰：男子個人自由滑（下午1:00-5:10）
📍冰球： 男子分組賽（上午6:10 [芬蘭-瑞典、義大利-斯洛伐克]、上午10:40 [法國-捷克]、下午3:10 [加拿大-瑞士]）；女子半準決賽（上午10:40、下午3:10）
📍鋼架雪車： 女子第1、2趟（上午10:00）；男子第3、4趟（下午1:30）
📍單板滑雪： 女子障礙追逐資格賽（上午4:00）、決賽（上午7:30）；男子半管（下午1:30）
📍速度滑冰：男子10,000公尺（上午10:00）
📌2026年2月14日，星期六（第 8 天）
📍高山滑雪：男子大曲道（上午4:00、7:30）
📍冬季兩項：女子7.5公里衝刺賽（上午8:45）
📍越野滑雪：女子接力賽（上午6:00）
📍冰壺： 女子循環賽（上午3:05 [義大利-中國、英國-加拿大、瑞士-日本]）、男子循環賽（上午8:05 [捷克-英國、瑞典-中國、瑞士-加拿大、德國-美國]）、女子循環賽（下午1:05 [加拿大-瑞士、日本-美國、南韓-丹麥、義大利-瑞典]）
📍自由式滑雪：女子雙人雪上技巧（上午4:30）；女子大跳台資格賽（下午1:30）
📍冰球： 男子分組賽（上午6:10 [瑞典-斯洛伐克、德國-拉脫維亞]、上午10:40 [芬蘭-義大利]、下午3:10 [美國-丹麥]）；女子半準決賽（上午10:40、下午3:10）
📍短道競速滑冰： 女子1000公尺資格賽、男子1500公尺、女子3000公尺接力準決賽（下午2:15）
📍鋼架雪車：女子第3、4趟（中午12:00）
📍跳台滑雪：男子大跳台（下午12:45）
📍速度滑冰： 女子團體追逐資格賽、男子500公尺（上午10:00）
📌2026年2月15日，星期日（第9天）
📍高山滑雪：女子大曲道（上午4:00、7:30）
📍冬季兩項：男子12.5公里追逐賽（上午5:15）、女子10公里追逐賽（上午8:45）
📍雪車： 女子單人雪車第1、2趟（上午4:00）
📍越野滑雪：男子接力賽（上午6:00）
📍冰壺： 男子循環賽（上午3:05 [美國-瑞典、德國-英國、挪威-義大利]）、女子循環賽（上午8:05 [日本-南韓、丹麥-義大利、英國-瑞典、美國-中國]）、男子循環賽（下午1:05 [中國-加拿大、挪威-美國、義大利-捷克、英國-瑞士]）
📍花式滑冰： 雙人個人短曲（下午1:45-4:55）
📍自由式滑雪：男子雙人雪上技巧（上午4:30）；男子大跳台資格賽（下午1:30）
📍冰球： 男子分組賽（上午6:10 [瑞士-捷克]、上午10:40 [加拿大-法國]、下午1:10 [丹麥-拉脫維亞]、下午3:10 [美國-德國]）
📍鋼架雪車：混合團體賽（中午12:00）
📍跳台滑雪：女子大跳台（下午12:45）
📍單板滑雪：混合團體障礙追逐（上午7:45）
📍速度滑冰： 男子團體追逐資格賽、女子500公尺（上午10:00）
📌2026年2月16日，星期一（第10天）
📍高山滑雪：男子曲道（上午4:00、7:30）
📍雪車： 男子雙人雪車第1、2趟（上午4:00）；女子單人雪車第3、4趟（下午1:00）
📍冰壺： 女子循環賽（上午3:05 [瑞典-瑞士、中國-加拿大、丹麥-英國]）、男子循環賽（上午8:05 [英國-挪威、捷克-加拿大、瑞典-德國、義大利-中國]）、女子循環賽（下午1:05 [美國-義大利、南韓-中國、瑞士-英國、日本-加拿大]）
📍花式滑冰：雙人個人自由滑（下午2:00-5:15）
📍自由式滑雪：女子大跳台（下午1:30）
📍冰球： 女子準決賽（上午10:40、下午3:10）
📍短道競速滑冰： 男子500公尺資格賽、女子1000公尺、男子5000公尺接力準決賽（上午5:00）
📍跳台滑雪：男子團體（下午1:00）
📍單板滑雪： 女子坡度障礙資格賽（上午4:30）、男子坡度障礙資格賽（上午8:00）
📌2026年2月17日，星期二（第11天）
📍冬季兩項：男子接力賽（上午8:30）
📍雪車：男子雙人雪車第3、4趟（下午1:00）
📍冰壺： 男子循環賽（上午3:05 [瑞士-瑞典、美國-中國、捷克-德國]）、女子循環賽（上午8:05 [瑞典-加拿大、義大利-日本、丹麥-美國、南韓-瑞士]）、男子循環賽（下午1:05 [德國-瑞士、美國-義大利、加拿大-英國、瑞典-挪威]）
📍花式滑冰： 女子個人短曲（下午12:45-5:00）
📍自由式滑雪： 女子空中技巧資格賽（上午4:45）、男子空中技巧資格賽（上午7:30）；男子大跳台（下午1:30）
📍冰球： 男子附加賽（上午6:10、10:40、下午3:10）
📍北歐兩項： 男子大跳台跳台滑雪（上午4:00）、10公里越野滑雪（上午7:45）
📍單板滑雪：女子坡度障礙（上午7:00）
📍速度滑冰：男子、女子團體追逐（上午8:30）
📌2026年2月18日，星期三（第12天）
📍高山滑雪：女子曲道（上午4:00、7:30）
📍冬季兩項：女子接力賽（上午8:45）
📍越野滑雪：女子、男子團體衝刺資格賽（上午3:45）、決賽（上午5:45）
📍冰壺： 女子循環賽（上午3:05 [中國-丹麥、美國-英國、瑞典-南韓]）、男子循環賽（上午8:05 [義大利-加拿大、中國-捷克、挪威-瑞士、美國-英國]）、女子循環賽（下午1:05 [英國-日本、瑞士-丹麥、加拿大-義大利、中國-瑞典]）
📍自由式滑雪：女子空中技巧（上午5:30）
📍冰球： 男子半準決賽（上午6:10、10:40、中午12:10、下午3:10）
📍短道競速滑冰：男子500公尺、女子3000公尺接力（下午2:15）
📍單板滑雪：男子坡度障礙（上午6:30）
📌2026年2月19日，星期四（第13天）
📍冰壺： 男子循環賽（上午3:05 [瑞典-捷克、義大利-瑞士、中國-德國、挪威-加拿大]）、女子循環賽（上午8:05 [瑞士-美國、加拿大-南韓、日本-中國、英國-義大利]）、男子準決賽（下午1:05）
📍花式滑冰：女子個人自由滑（下午1:00-5:10）
📍自由式滑雪：男子空中技巧（上午5:30）；男子半管資格賽（上午4:30）、女子半管資格賽（下午1:30）
📍冰球：女子銅牌戰（上午8:40）、金牌戰（下午1:10）
📍北歐兩項：男子團體大跳台跳台滑雪（上午4:00）、2x7.5公里越野滑雪（上午8:00）
📍滑雪登山：男子、女子衝刺賽預賽（上午3:50）、決賽（上午6:55）
📍速度滑冰：男子1500公尺（上午10:30）
📌2026年2月20日，星期五（第14天）
📍冬季兩項：男子15公里集體出發賽（上午8:15）
📍雪車： 女子雙人雪車第1、2趟（中午12:00）
📍冰壺：女子準決賽（上午8:05）、男子銅牌戰（下午1:05）
📍自由式滑雪： 女子障礙滑雪資格賽（上午4:00）、決賽（上午6:00）；男子半管（下午1:30）
📍冰球： 男子準決賽（上午10:40、下午3:10）
📍短道競速滑冰：女子1500公尺、男子5000公尺接力（下午2:15）
📍速度滑冰：女子1500公尺（上午10:30）
📌2026年2月21日，星期六（第15天）
📍冬季兩項：女子12.5公里集體出發賽（上午8:15）
📍雪車： 男子四人雪車第1、2趟（上午4:00）；女子雙人雪車第3、4趟（下午1:00）
📍越野滑雪：男子50公里集體出發賽（上午5:00）
📍冰壺：女子銅牌戰（上午8:05）、男子金牌戰（下午1:05）
📍花式滑冰：表演賽（下午2:00）
📍自由式滑雪：混合團體空中技巧（上午4:45）；男子障礙滑雪資格賽（上午4:00）、決賽（上午6:00）；女子半管（下午1:30）
📍冰球：男子銅牌戰（下午2:40）
📍滑雪登山：混合接力賽（上午7:30）
📍速度滑冰：男子、女子集體出發賽（上午9:00）
📌2026年2月22日，星期日（第16天）
📍雪車：男子四人雪車第3、4趟（上午4:00）
📍越野滑雪：女子50公里集體出發賽（上午4:00）
📍冰壺：女子金牌戰（上午5:05）
📍冰球：男子金牌戰（上午8:10）
📌閉幕儀式（維羅納競技場，下午2:30）
消息來源：NBC、Milano Cortina 2026
