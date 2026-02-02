環境部自2025年推動旅宿新制後，飯店「不主動提供一次性備品」成為國旅多次引發爭議的主題。近日一名旅客在社群平台Threads發文抱怨，自己入住一晚房價接近1萬元的飯店，原本已心理準備要自備牙刷、牙膏等用品，卻發現房內連瓶裝水、紙拖鞋都完全沒有，讓有潔癖的她瞬間爆炸，「那種地毯誰敢光腳踩在上面啊？想到就噁心」，貼文曝光後，不少網友也紛紛怒轟國旅矯枉過正，飯店業者更假借環保名義省成本。
國旅飯店一晚近萬元！入住竟不提供「瓶裝水、拖鞋」旅客氣炸
該名旅客在Threads指出，飯店不提供牙刷、牙膏、棉花棒、牙線等一次性個人用品，她可以自行攜帶沒問題，但她這次入住一晚將近1萬元的飯店，卻發現房內既沒有瓶裝水，也未提供紙拖鞋，讓她相當無法理解。
原PO坦言，自己本身有潔癖，想到飯店房內鋪設地毯，可能曾被其他旅客穿著室外鞋踩踏，心情就非常不自在，「那種地毯誰敢光腳踩在上面啊」，認為至少拖鞋與飲用水不該全面取消，「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」
貼文一出，引來大批網友回應，不少人直言國旅政策已走向極端，「以後連被子枕頭都要自己帶，其它備品也就算了，我覺得瓶裝水不能少，國內飯店愈來愈爛」、「要我們自己準備這些，到底住飯店意義是什麼」、「ㄧ晚破萬，連瓶水都不給，真的很令人不爽」、「不使用一次性的話飯店，也可以改成有消毒的一般拖鞋啊」。
也有人比較國外經驗指出，「香港也禁塑和一次性用品，但人家會提供木柄的牙刷，水也給比一般容量多一點的鋁箔包裝」、「這次去日本8天，住7家飯店，完全沒有ㄧ家飯店會跟台灣一樣搞到備品全空」。
更有不少網友將矛頭指向業者，質疑根本是假借環保名義節省成本，「其實政府也只是說不主動提供，結果每間飯店都在搞降成本，或是多撈一筆」、「我實在是覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實，真的非常過分」、「明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」。
國旅飯店挨轟故意省成本！環境部：業者可免費提供或販售
針對外界質疑，環境部過去也曾說明相關規範。依2025年公告內容，自當年1月起，全台飯店與旅館不再「主動提供」一次性個人衛生用品，包括梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡等，但並未禁止旅客索取。
限制物品當中也不包含一次性拖鞋，是否提供瓶裝水與紙拖鞋，屬於飯店自行決定的服務內容。環境部次長沈志修強調，新制核心在於鼓勵減量使用，並非強制禁用，旅宿業者仍可選擇免費提供或改為收費販售。
資料來源：環境部、Threads
