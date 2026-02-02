我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白上週五在立法院第四會期最終日聯手強渡《衛星廣播電視法》修法，遭指是為中天新聞重返52台解套，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，藍白最後一刻丟出「最高機密版」，條文僅說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」，如此一來害正在打官司的中天新聞台沒辦法被救回52台，「我瘋掉藍白真的有夠天兵，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難」。藍白上週五在立法院第四會期最終日聯手強渡《衛星廣播電視法》修法，對此張育萌表示，藍委羅智強原本在《衛廣法》修法提案，直接寫明「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」，講白話文就是讓正在打官司的中天，可以直接適用新法。前天「中天條款」三讀後，中天立刻發聲明「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！」還直接把內心的歡呼講出來「中天關台逾5年，今中天重返52台」。張育萌說，問題是搞了半天，在關鍵三讀之前，藍白又偷偷提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉。所以最後通過的版本，又是「最高機密版」，三讀前，根本沒人知道通過的內容是什麼。藍白最後通過的條文，寫法是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」，跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣。簡單說三讀通過的這個寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，又只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」。張育萌表示，藍白這樣一換，害正在打官司的中天新聞台沒辦法被救回 52台。中天跟 NCC之間，還在瘋狂互告，中天甚至還向台北高等行政法院請求，要NCC賠償79億和利息，所以確實是「訴訟期間」。但新法只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」，所以三讀後，NCC秒回「中天不適用」，直接反問一句最核心的問題，「沒有執照怎麼營業？」張育萌說，就算依照藍白修的《衛廣法》，訴訟中的「中天新聞台」是「有權使用 52 台」，但執照還是被撤銷，而《衛廣法》第6條規定，電視台要獲發執照，才能營運，等於《衛廣法》新法會害中天新聞台進入「不能營運但可以使用頻道」的窘境。「我瘋掉，藍白真的有夠天兵」，張育萌直指，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難，而立法院已經放寒假了，就拉好板凳，準備來看，「藍白這群法盲又要怎麼解決自己搞出來的法條悖論」。