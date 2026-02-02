我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝典霖今2度開箱豪宅新家，引爆全國話題。（圖／讀者提供，2026.02.02）

年底縣市長選舉，藍營在彰化和台中都上演姐弟之爭，傳聞國民黨打算在3月底為這兩縣市進行全民調，台中市藍委黃健豪證實聽聞此事；彰化縣謝衣鳯未接電話，柯呈枋則說黨中央尚未與他接觸。國民黨台中市長提名人選姐弟之爭已2個多月，立法院副院長江啟臣昨天深夜在臉書發文，宣布已簽署黨中央提名協議。立委楊瓊瓔今（2）日受訪時雖語氣保守，但強調「我也一定會簽」，並表示尊重黨中央安排，但對於具體協調內容與時程不願多言。被外界稱為市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪透露具體細節，他指出，根據目前掌握的資訊，黨中央規劃的底限是若協調不成，3月底前以全民調方式決定台中市長人選。黃健豪說，這和外界期待的農曆過年前定案有一段落差，屆時距離大選只剩7、8個月的時間，不免對整體選舉布局造成影響，「我們當然期待時間點還是越快越好」。至於彰化縣的姐弟之爭，彰化縣目前有前副縣長洪榮章、柯呈枋兩人表態爭取出線，但地方認為藍營實力最強者仍是立委謝衣鳯。惟南彰謝家仍陷入謝衣鳯、議長謝典霖未來該如何布局的拉鋸戰中。傳聞黨中央一樣定出「最慢3月底以全民調的決定人選」的基調。據了解，謝衣鳯這兩天因弟弟的「豪宅開箱事件」刻意低調；柯呈枋則表示，尚未接到黨中央任何有關協調的通知。