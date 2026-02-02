我是廣告 請繼續往下閱讀

外資再替股王信驊加碼背書。美系券商高盛證券最新報告把信驊目標價一口氣從7300元上修到12000元，並把2027年每股盈餘（EPS）推估拉高到266.66元，成為目前內外資中最「敢喊」的目標價之一，評等維持買進。高盛認為，伺服器需求不只AI強，一般型伺服器也回溫，加上美國雲端大廠資本支出仍在往上，信驊最關鍵的BMC（伺服器遠端管理晶片）出貨動能因此被重新上調。外資假設，2026、2027年一般型伺服器出貨年增率分別達8%、2%，AI訓練型伺服器則上看67%、34%；同一時間，美國前四大CSP資本支出年增率估計為2026年53%、2027年15%，在CSP擴產、伺服器拉貨、BMC需求的連動下，信驊成長曲線被上修。外資預期信驊2026、2027年BMC出貨量分別約2500萬顆與3000萬顆，年增率為31%、20%。AI相關需求占比也被看好持續墊高，2025年約20%，2026年接近30%，到2027年有望超過30%，其中AI ASIC客戶被視為下一段增量來源，外資預估2026年下半年開始會比較明顯看到放量。並同步上修信驊2025至2027年EPS預估，調幅約1.6%、18%、39%；其中2026年EPS估169.01元、2027年EPS估266.66元。目標價12000元的計算基礎，則是以2027年EPS搭配45倍本益比推估，並宣稱仍有約三成以上的上行空間。