▲袁惟仁過去擔任《超級星光大道》評審。（圖／翻攝自微博）

「小胖老師」袁惟仁多年前重摔腦溢血成植物人，失去自理能力的他，近年來都在台東老家由姊姊照顧，今（2）日傳出他病逝的消息，享年57歲，這位曾打造無數經典金曲的才子，過去擔任《超級星光大道》評審時，最常對懷抱歌手夢的年輕人說：「加油，好嗎？」，這句話也成為了他的招牌口頭禪，當時還掀起了全台模仿潮。2007年起，袁惟仁擔任《超級星光大道》評審長達6年，與陶喆、伍思凱、阿杜等人一同坐鎮評審席，他不像其他毒舌評審一樣總是犀利拆解技巧，也不愛高聲指責失誤，反而總在選手唱到崩潰、眼眶泛紅時，輕輕說出那句：「加油，好嗎？」語氣溫柔卻直擊人心。「加油，好嗎？」這句話很快紅遍全台，當年《超級星光大道》競爭殘酷、淘汰快速，許多參賽者年紀輕輕就承受巨大壓力，而袁惟仁的這一句話，往往成為他們撐下去的力量，有選手曾回憶，自己唱完被罵到快站不住，卻因為小胖老師那一句話，重新找回信心。隨著節目爆紅，「加油，好嗎？」也成為全民模仿的經典金句，不只出現在綜藝節目，連日常生活、校園、職場都能聽見，補足了選秀節目中少見的溫柔人情味。今日袁惟仁病逝的消息被證實，享年57歲，這句話也正式成為絕響，讓許多網友感嘆：「再也沒有人這樣對你說加油了。」1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。