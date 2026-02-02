我是廣告 請繼續往下閱讀

▲斷開袁惟仁後，陸元琪（如圖）獨自熬過離婚後的低潮期。（圖／NOWNEWS資料照）

知名音樂人袁惟仁腦溢血兩度摔倒，前後昏迷約8年，被判定為植物人，今（2）日他的好友黃韻玲轉述家屬聲明，證實袁惟仁下午於台東病逝，享年57歲。女星陸元琪2016年和袁惟仁解除婚姻關係，並獨自撫養一對兒女袁義、袁融，她曾經感性發長文，分享離婚後從如何撐起家庭、自身心境變化的過程，觸動不少為人父母的心，不過仍有酸民無理批她消費前夫，陸元琪當時一連發兩篇文反擊，也罕見提及袁惟仁，「多一點祝福給他是我一直希望的」。陸元琪3年前在IG發文，又氣又無奈地寫道：「為什麼有個智障在新聞下罵我說看不下去我一直消費我前夫，這是什麼病，我每一篇發文裡都沒提到前夫，講的都是自己的心情跟我TMD的很爽，我靠我自己撐過來了！！甘他什麼事，又甘酸民什麼事。」事實上，陸元琪長期背負袁惟仁留下的債務，又要養小孩，離婚後，她積極接通告，開團購，經營網拍、直播餬口，當時分享心路歷程卻被酸消費袁惟仁，陸元琪飆罵：「我必須投胎才能重新來過嗎？智障不是病，病起來要人命啊！」陸元琪強調「我的努力，我的改變不是為了讓大家罵他，更不是為了消費他，多一點祝福給他是我一直希望的」，並再度向該位酸民喊話：「您扭曲了我，也一樣扭曲了自己的心，畢竟我從頭到尾沒有消費過任何有關他的事。」當年愛上袁惟仁，放下演員夢結婚生子，陸元琪表示，這是自己的選擇，但中間因為太多原因，她選擇劃下句點、選擇扛起一切，相當不解地問：「這是我的人生，何來的消費？如果硬要我這一生都背負著什麼都跟他有關，那我被消費的人生呢？誰來買單？」陸元琪說，她不需要誰來買單，這些年已經做到自己為自己買單，只是不知道何時自己的名字、照片才不會和前夫放在一起，「我都說我活出新的自己了！你們一直把我跟他擺在一起，我是怎麼樣會有第二春啦！我努力地撥開人生的烏雲，不要再為我佈上陰影好嗎？」袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。