《NOWNEWS今日新聞》記者實測「椒麻奶茶」全麻真實口感，熱熱的溫度散發辛香麻感，從喉頭到鼻腔都感受微辣爽麻的暢通感。

一沐日：椒麻奶茶新品開賣！實測「全麻」真實口感曝

《NOWNEWS今日新聞》記者挑戰最高麻度，實測「全麻」真實口感

才喝幾口就能感受從喉頭到鼻腔都有微辣爽麻的暢通感。

竟然有在吃麻奶火鍋煮麻糬的錯覺，彷彿這杯是鹹口味手搖飲料。

▲一沐日椒麻奶茶「全麻」麻度，混合紅花椒、青花椒的香料粉末不手軟。（圖／記者蕭涵云攝）

一沐日「椒麻奶茶」3種麻度、2種奶茶風味！

▲一沐日椒麻奶茶只做熱飲，提供全麻、半麻、微麻3種麻度。（圖／記者蕭涵云攝）

一沐日「椒麻奶茶」售價70元、「椒麻鮮奶茶」售價90元；只做熱飲，麻度選擇不影響價格。

▲喜歡香醇奶茶風味的推薦奶精「椒麻奶茶」，喜歡純淨奶香的就選「椒麻鮮奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）

