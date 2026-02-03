主打以茶道精神打造正港台灣味的一沐日，把台灣人最愛的麻辣鍋變成手搖飲料，繼高讚塔（九層塔）奶蓋後，全新開賣「椒麻奶茶」，混合紅花椒、青花椒搭配烏龍綠茶，提供全麻、半麻、微麻三種麻度，以及奶精奶茶與鮮奶茶兩款風味。《NOWNEWS今日新聞》記者實測「椒麻奶茶」全麻真實口感，熱熱的溫度散發辛香麻感，從喉頭到鼻腔都感受微辣爽麻的暢通感。
一沐日：椒麻奶茶新品開賣！實測「全麻」真實口感曝
把麻辣鍋變成手搖飲料是什麼滋味？一沐日開賣期間限定新品「椒麻奶茶」，《NOWNEWS今日新聞》記者挑戰最高麻度，實測「全麻」真實口感，第一口就聞得到香料風味，只做熱飲的溫度，正好有助於散發辛香麻感，才喝幾口就能感受從喉頭到鼻腔都有微辣爽麻的暢通感。
配料可以自由加選，記者這次加的是草仔粿，喝下椒麻奶茶、在醇厚鮮麻觸感微微沉澱散去後，咀嚼得到草仔粿的糯香；竟然有在吃麻奶火鍋煮麻糬的錯覺，彷彿這杯是鹹口味手搖飲料。
一沐日「椒麻奶茶」3種麻度、2種奶茶風味！
2012年創立於台中一中商圈的一沐日，主打以茶道精神打造正港台灣味，有感台灣手搖飲料多是酸、甜、苦、辣、鹹風味，及咀嚼配料的口感為主打；決定嘗試沒人開發過的感官元素「麻」。
全新椒心系列，選用雙重花椒入飲，混合紅花椒的醇厚、青花椒的清香為基底，搭配熬煮蔗糖的溫潤甜感與烏龍綠奶茶的柔和茶韻。提供「全麻、半麻、微麻」3種麻度，奶精奶茶與鮮奶茶2種風味。
重口味者推薦半麻以上「椒麻奶茶」，搭配奶精奶茶的風味較不易被椒麻蓋過；清淡愛好者則推薦微麻「椒麻鮮奶茶」，清新麻奶的麻感點到為止。
一沐日「椒麻奶茶」售價70元、「椒麻鮮奶茶」售價90元；只做熱飲，麻度選擇不影響價格。
翰林茶館：送喝飲料！新春限定2款茄芷袋週邊開搶
翰林茶館表示，新春限定活動「馬上大桔 富貴有餘」開跑，延續2025年廣受好評的39生日慶限
定茄芷袋，今年全新推出「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「 熊貓珍奶版隨行茄芷小廢包」，2款年味十足的限量周邊開搶。
即日起至2月28日，凡至翰林茶館選擇指定套餐並搭配任一飲品，
即可獲得獨家「限量茄芷包」乙只（款式隨機）；於翰林茶棧／ 鍋物購買原創珍奶版隨行茄芷袋，「免費送外帶大杯飲料」兩杯（ 數量有限、送完為止）；或點購指定鍋物套餐， 可獲得「中杯飲料一杯與獨家限量茄芷包」乙只。凡購買原創珍奶版隨行茄芷袋（259元／個），還可享2026年全年回購 飲品「折抵10元」（單筆限折一杯）。
資料來源：一沐日、翰林茶館
