土地公尾牙「求財重點」一次看！拜拜最旺時段、發財金怎麼用

▲土地公尾牙參拜最佳時間落在上午7點至下午5點。（圖／車城福安宮開基福德正神祖廟臉書）

▲土地公尾牙當天可拿發財金、發財水，並擲筊確認土地公是否應允祈願，再到土地公爐上順時針轉3圈，完成求財儀式。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲發財金建議擺放在客廳財位、保險箱上或內部、生財工具上，也可放入錢包或隨身攜帶。（示意圖／記者陳明中攝）

土地公尾牙「喊4句話」旺整年！命理師提醒：先感恩再求財

明（3）日為土地公尾牙，這一天是為土地公作壽、補財庫的關鍵時機。命理老師楊登嵙表示，土地公尾牙當天上午7點至下午5點最適合參拜，可準備168元銅板組合向土地公祈求發財金、發財香灰與發財水，並透過擲筊確認允筊後即可求財。民俗專家王老師則提醒，尾牙重點在於「先感恩再求財」，若能誦念「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」四句話，有助開啟2026一整年的財路與好運。楊登嵙表示，尾牙當天拜土地公，最佳時間落在上午7點至下午5點。參拜前可先準備2枚50元、6枚10元及8枚1元，組合成「268」、總金額168元，象徵「二路發、一路發」。點香後向土地公稟告時，需清楚報上姓名、農曆生日、居住地址，並明確說出祈求內容，例如事業發展、業績目標或投資成果，內容越具體越好。完成祈願後，需擲筊確認土地公是否應允。若出現一正一反的「聖筊」，代表祈求獲得同意；若為「笑筊」，需重新擲筊；若為「陰筊」，則代表土地公不同意，應檢視自身或祈願內容是否不妥。取得聖筊後，即可將銅板裝入紅包袋作為發財金，另取紅包袋裝土地公爐中的香灰作為發財香灰，並以空寶特瓶盛裝廟內水龍頭或飲水機的水作為發財水，最後在土地公爐上順時針轉3圈，完成啟動儀式。楊登嵙建議，發財香灰可分放三處，一是客廳斜對角、呈L形的「藏風聚氣」角落，二是倒入家中神明爐內，第三則可隨身攜帶。發財金方面，由於2026年主掌財運與投資的「財帛星」位於東方，建議站在家中或公司正中央，以指南針或羅盤找出東方。無論是企業負責人、投資股票基金者，或從事保險、汽車、不動產等業績導向工作者，都可在東方放置錢母，有助提升財源與業績表現。此外，發財金也可擺放在客廳財位、保險箱上或內部、生財工具上，甚至放入錢包或隨身攜帶，同樣具有招財寓意。民俗專家王老師也提醒，尾牙這天若能誦念「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」四句話，將有助迎來整年的好運與財氣。他解釋，這段話從感恩出發，最後以「乾元亨利貞」收尾，象徵天地正氣流轉，能將感恩之心轉化為正向能量，進而帶動事業與財富的累積。王老師強調，土地公尾牙最重要的不是急著求財，而是「先感恩、再求財」，唯有心存感謝，財路才會真正打開。他也建議信眾當天前往平時熟悉的土地公廟參拜，為土地公好好過個尾牙，並祝福大家在2026年都能財運亨通、心想事成，走向乾元亨利貞的圓滿狀態。