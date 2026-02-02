我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁病逝，生前曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，是許多天王天后的推手。（圖／翻攝自微博）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，噩耗讓親友、演藝圈星友感到不捨。而S.H.E與袁惟仁關係密切，他曾擔任S.H.E多張專輯的製作人，稍早Ella得知消息後也難過發聲，坦言當場傷心淚流不止，情緒淚崩直呼：「再也無法見面了！」Ella聽聞小胖老師病逝消息，當場傷心淚流不止，她情緒淚崩直呼：「再也無法見面了！」哽咽說，小胖老師在我心目中一直有個很重要的位置，當年還有購買他的專輯、很謝謝他一直以來的照顧。在這次艾拉主意巡演的轉場影片，更有一段當年她在歌唱比賽時老師擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨、也非常想念。她透露，後期小胖老師因為養病，沒有聯繫、見面的機會，但一直為他打氣著。Ella也衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。」表示如果家屬願意舉辦追思會，希望可以去送最後一程，好好跟他告別。袁惟仁生前曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，是許多天王天后的推手。