民進黨基隆市議員領表登記於上周五截止，被視為能順利連任成功的美女議員許睿慈卻未赴地方黨部登記引發熱議，事隔多日之後今（2）日發出聲明，感嘆政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，取代了對公共事務的關注，這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心，宣布將不爭取議員連任，更強調不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，將來會以不同身份持續投入公共議題、監督政策與服務市民。許睿慈首先強調，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。在任期中，將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。這不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，透過日常飲食教育，不只是提供午餐，而是為孩子與城市建立長期的健康基礎。在長照政策上，爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾，優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，自己持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。即使相關預算已通過、承諾已開出，自己仍未鬆懈，持續追蹤實際建置與汰換進度，甚至進一步揭露市府電動公車建置成本預算錯估高達7億元的重大問題，要求重新檢視財務估算、採購規劃，確保政策落實，建立一個穩定、安全、可長期運作的運輸體系。​在人本及改善交通問題上，成功推動新豐街聯外道路進入規劃階段，整合中正區部分路段電桿地下化、爭取號誌燈號、停車格、通學步道，也推動既成巷道納管，解決長達 20 年的私地通行爭議，劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣。許睿慈也提及，自己向總統建言優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。正因為深知公共治理的重量，對於是否參選，始終選擇慎重以對。許睿慈感嘆，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視；這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。許睿慈說，自己不會向黨內制度挑戰，不如傳聞沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。但今天向大家聲明，將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，都會以不同的身份，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。許睿慈表示，形式將改變，但初衷不變，為大家努力、為城市盡責。公共服務，不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。最後許睿慈強調，自己仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，「公共服務，是一條長路，我仍在路上」。