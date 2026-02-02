我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁兒女袁義（左）、袁融（右）活出自己的人生。（圖／翻攝自袁義、陸元琪臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日病逝享年57歲，他在2018年跌倒導致腦溢血，緊急送醫搶救才撿回一命，如今撒手人寰，引來各界不捨。而他和前妻陸元琪的一雙兒女如今都已各自獨立，兒子袁義更是小S在失去大S之後，於去年金鐘獎上復出的重要人物，因為小S的形象照就是由袁義所拍攝，而袁惟仁和大S同一天離世，更是令人不勝唏噓。袁惟仁的兒子袁義目前擔任攝影師，去年小S在金鐘獎上的形象照就是由他拍攝，當時陸元琪在社群平台發文，吐露當時原本想讓兒子去學開飛機，但後來人生迎來各種問題，兒子也愛上攝影，陸元琪說，「也不知道他是不是貼心看我負擔不起飛行學校的費用才轉戰相機。」不過後來袁義的確在攝影路上找到自己的風格，陸元琪看了很感動，「孩子，謝謝你拍出那麼有情感的作品，你在天上的婆婆、阿姨、跟抱抱昨晚肯定也開香檳慶祝了，愛你的認真，為你感到無比驕傲的媽咪。」袁惟仁與歌手陸元琪於2002年結婚，育有1子1女，後來陸元琪指控他長年出軌，表示自己生下第二胎才3個月，就接到第三者來電要求她「退位」，讓她在產後身心俱疲之際，再度遭受情感重擊，在多年的忍受下，最終仍無法挽回袁惟仁的心，因此兩人於2016年正式離婚，這段婚姻畫上句點。袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。