消費者荷包又要哭哭了！手搖飲料一沐日今（2）日宣布漲價，「部分商品售價調整」！《NOWNEWS今日新聞》記者比對菜單，發現最便宜35元原味茶沒了，即起漲為40元起跳，不只招牌飲料、配料蘆薈也變貴5元，包括油切蕎麥茶35元→40元、粉粿黑糖檸檬65元→70元、逮丸奶茶70元→75元、荔枝烏龍55元→60元、冬瓜仙草蜜50元→55元、糯香鮮奶茶75元→80元，新品「椒麻鮮奶茶」飆至90元，引起粉絲感嘆：「越來越喝不起了」。
一沐日漲價！公告：「2月2日起進行部份商品售價調整」
手搖飲料一沐日，在官網放上價格調整公告，表示：「感謝消費者長久以來對一沐日的支持與愛護為確保產品品質，在審慎評估過後。我們將於2026年2月2日起進行部份商品售價調整。
一沐日始終堅持選用優質原物料，並持續投入製程與服務的改善未來我們仍將秉持一貫的品質標準為消費者提供值得信賴的產品與體驗。誠摯感謝各位消費者的理解與長期支持。我們將持續努力，在合理價格範圍內提供最好的產品與服務期盼未來能繼續獲得您的支持與愛護。」
手搖飲料、配料「變貴5元」！最便宜40元起 漲價菜單一次看
《NOWNEWS今日新聞》記者比對菜單，發現原本最便宜的35元原味茶都沒了，即起漲為40元起跳，不只招牌飲料、連配料都變貴5元。
◾️油切蕎麥茶35元→40元
◾️清香烏龍綠40元→45元
◾️糯米香茶40元→45元
◾️逮丸奶茶70元→75元
◾️粉粿黑糖檸檬65元→70元
◾️荔枝烏龍55元→60元
◾️冬瓜仙草蜜50元→55元
◾️奶蓋烏龍綠70元→55元
◾️糯香鮮奶茶75元→80元
◾️配料：蘆薈10元→15元
一沐日新開賣「椒麻奶茶」！椒麻鮮奶茶飆到90元 粉絲嘆：喝不起
今一沐日發表冬季新品「椒麻奶茶」，把麻辣鍋常見的紅花椒、青花椒，都變成手搖飲料。繼去年推出廣受好評的高讚塔（九層塔）奶蓋後，期間限定開喝搭配烏龍綠茶的「椒麻奶茶」與「椒麻鮮奶茶」，可自由加料草仔粿、粉粿。「椒麻奶茶」售價70元、「椒麻鮮奶茶」售價飆至90元。
於臉書粉絲頁同步發表全新菜單時，有粉絲發現調整價格，表示「蕎麥茶居然要40了 好傻眼....」、「漲了」、「越來越喝不起了」。
資料來源：一沐日
