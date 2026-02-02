我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（如圖）與袁惟仁離婚10年。（圖／記者葉政勳攝）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，噩耗讓親友、演藝圈星友感到不捨。事實上袁惟仁與前妻陸元琪未離婚前就外遇其他女人，她遭小三挑釁隱忍13年才跟他離婚。袁惟仁離世，袁惟仁前妻陸元琪稍早透過經紀人回應：「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」袁惟仁與陸元琪的感情也曾是焦點，他們2002年結婚，育有一雙兒女，原本家庭幸福美滿，卻因袁惟仁外遇，導致陸元琪心碎。陸元琪曾公開爆料，自己生完第2胎僅3個月，就接到「小三」來電挑釁勸她離婚，她為了小孩隱忍13年時間，至2016年才正式與袁惟仁簽字分開。陸元琪2016年和袁惟仁解除婚姻關係，並獨自撫養一對兒女袁義、袁融，她曾經感性發長文，分享離婚後從如何撐起家庭、自身心境變化的過程，觸動不少為人父母的心。