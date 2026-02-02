我是廣告 請繼續往下閱讀

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，追加了主要關卡「機動新世紀鋼彈X」（後半）。配合本次關卡更新，遊戲中也推出了新增UR「鋼彈DX（EX）」／UR「嘉羅德‧蘭」、UR「華沙哥鋼彈破壞者（EX）」／UR「夏基亞‧佛羅斯特」等陣容的精選機體補給，以及「強敵來襲」事件、世代之塔「WEST TOWER」等豐富遊戲內容。1月31日起，主要關卡已新增「機動新世紀鋼彈X」（後半）， 完成主要關卡「機動新世紀鋼彈X」關卡8即可解放！隨著後半關卡的登場，已更改一部分的開發路線圖，並且在主要關卡中，還能夠限期聆聽到《機動新世紀鋼彈X》中的《Resolution》等經典樂曲！請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！​此外，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動新世紀鋼彈X》！​玩家可依關卡進度，同步欣賞精彩動畫。限期UR單位「鋼彈DX（EX）」／UR「嘉羅德‧蘭」將於精選機體補給中登場！還有新亮相的UR「華沙哥鋼彈破壞者（EX）」／UR「夏基亞‧佛羅斯特」，以及UR支援人員「賈米爾‧尼＆和平號Ⅱ」，千萬別錯過！「G戰隼GX」將以強敵之姿於遊戲中亮相！遊玩事件來獲得SSR單位吧！世代之塔「WEST TOWER 1～15F」現已登場！除了可獲得「鑽石」、「稱號」、「武裝強化零件UR」、「SP化徽章」等報酬外，完成一定樓層還可獲得擁有「減少自身與以自身為中心的範圍內己方所受損傷」技能的UR角色「蒂法‧安迪爾」！快來挑戰登上最頂層吧！