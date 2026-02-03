我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部長石崇良日前規劃推出「健康幣」，預計今年正式上路，只要接種疫苗、癌症篩檢等都可累積點數。而衛福部次長莊人祥今（2）日說明，健康幣正在規劃中，將結合健保現有的「全民健保快易通│健康存摺APP」，可查詢累積點數，並兌換健康商品或服務。石崇良日前拋出「健康幣」政策，規劃民眾可透過施打疫苗、癌症篩檢等累積點數，而透過點數可折抵運動中心使用或購買保健食品等費用，預計規劃今年上路。莊人祥提到，健康幣正在規劃中，也預計結合現有的健康存摺APP，查詢累積點數，並與醫院、廠商合作，讓民眾可利用點數兌換健康商品或服務。莊人祥也說，包括超商、保險業者等都透露有意願參與，但同時衛福部是盼望藉由健康幣促進健康的正向循環，因此在兌換項目上會謹慎挑選，符合健康標準的商品，像是無糖飲料等。