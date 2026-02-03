2026年第一個連假即將到來，那就是一年一度的過年、春節啦！今年春節連假放9天，除此之外，今年還有其他8大連假，總計9個連假民眾都可以好好規劃。《NOWNEWS》特別搶先整理2026年（115年）行事曆懶人包，內容包括2026連假總覽、2026過年從幾號開始休、2026年除夕是幾號、2026年要補班嗎、2026年請假攻略、2026年學校行事曆、2026年連假高鐵、台鐵訂票、2026年行事曆常見問答等資訊，讓讀者一文就能看懂並掌握2026最新行事曆資訊。
🟡本文摘要重點
📍2026年行事曆「9大連假總覽」
📍2026年行事曆「過年幾號開始放假」、「除夕是幾號」
📍2026年行事曆「連假要補班嗎」
📍2026年行事曆「完整請假攻略」
📍2026年行事曆「學校行事曆」
📍2026年行事曆「連假高鐵、台鐵訂票時刻」
📍2026年行事曆「常見問答」
2026行事曆懶人包：9大連假總覽！春節放9天最長
時序來到2月，2026年即將迎來第一個連假，那就是過年、農曆春節，今年一共放9天，是年度9大連假當中放最多天數的。以下是2026年9大連假日期一覽：
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
2026行事曆懶人包：過年幾號開始放假？除夕是幾號？
雖然農曆春節連假是從2/14開始，不過週六是情人節，週日2月15日才是小年夜，又剛好小年夜遇到例行休假，補到初五，又接著遇到下一個六日，因此這次春節才有9天連假可以放。今年的除夕為2月16日（一），圍爐日程不要記錯囉！
2026行事曆懶人包：全年連假都不用補班、補課成就30天寒假
行政院人事總處已經刪除「彈性放假補班制度」，不再為了要湊連假進行補班補課，因此今年全年不補班，唯一需要補課的地方已經結束，就是為了讓寒假一口氣可以放史上最長30天，教育部將原本訂在下學期開學的2月11日至13日，挪到1月21日至23日，這樣可以讓學生放完9天春節連假之後，又接續放一週假，直到2月23日（一）開學，這個補課地獄雖然被抱怨，但寒假已經開始，30天真的非常舒服！
2026行事曆懶人包：請假攻略總覽！最高16天連假自己請
📍農曆春節+228紀念日請4休16：請2月23日至26日，16天連假
📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
2026行事曆懶人包：學校下學期幾號開學、暑假及上學期重要日程
根據《各級學校學生學年學期假期辦法》規定安排，2026年國小暨幼兒園、國中與高中職的寒假起訖日為1月24日開始至2月23日（一）開學；暑假部分則是都是從7月1日開始，不過開學日期不一定，遇到今年8月29日為例假日，很可能會變成8月31日（一）成為開學日，詳情都必須根據教育部公告為主。
2026行事曆懶人包：台鐵、高鐵搶票時間先筆記
台鐵跟高鐵都已經在各自官網公布2026年連假疏運車票訂購時間，民眾可以先記起來不要錯過搶票時間。
2026行事曆懶人包：FAQ常見問答
Q：2026年有什麼連假？需要補班補課嗎？
A：2026年一共有9大連假，包括春節9天、228和平紀念日3天、兒童清明節4天、勞動節3天、端午節3天、中秋教師節4天、國慶日3天、光復節3天以及行憲紀念日3天。全年度不需要補班，補課也已經結束，從現在到年底都不需要再補班補課。
Q：2026年小年夜、除夕是什麼時候？
A：2026小年夜是2月15日（日）、除夕是2月16日（一）。
Q：2026年過年何時開始放假、何時開工？
A：春節9天連假從週六2月14日（六）例休開始放，一路放到2月22日（日），開工日為2月23日（一）。
Q：2026年跨年有連假嗎？
A：有的！今年2026年底跨年剛好遇到2027年1月1日是週五，因此明年元旦是有3天連假的。
Q：2026年學校寒暑假是何時？
A：寒假從1月24日（日）開始放假到2月23日（一）開學；暑假7月1日（二）至8月31日（一）開學，實際正確開學日還可能更動，要等待教育部公告。
資料來源：行政院人事總處、全國法規資料庫、台鐵官網、高鐵官網、
