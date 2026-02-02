我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳文茜（中）2022年上傳和袁惟仁（右二）的合影，寫道「小胖，已經走了」卻鬧出烏龍。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

▲袁惟仁二姊袁藹珍聲明。（圖／黃韻玲 Kay H.臉書）

音樂人袁惟仁腦溢血兩度摔倒，前後昏迷約8年，被判定為植物人，今（2）日他的好友黃韻玲轉述家屬聲明，證實袁惟仁下午於台東病逝，享年57歲。媒體人陳文茜3年多前誤傳袁惟仁死訊，被糾正後鄭重道歉，「我半夜吃安眠藥，記錯，非常抱歉！」2022年9月底，陳文茜以「整理遺照」為題發文，並附上數張照片，其中一張為她和袁惟仁、節目製作人詹仁雄等人的合照，陳文茜在照片旁標註文字，「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，走了」，頓時引來大批網友議論。陳文茜此話一出，不少媒體向袁惟仁家屬求證，袁家二姊透過友人對外澄清只是烏龍一場，弟弟袁惟仁沒事，讓不少人湧入陳文茜的粉專，質疑她的發文真偽和動機。對此，陳文茜隨後在原貼文的留言處公開道歉，並解釋原因，「我半夜吃安眠藥，自己『走了』，記錯，太粗心，非常抱歉」，坦言自己「完全寫錯」，還一一回覆網友的留言表示，袁惟仁還在，也將該張照片的備註更新為「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，如今他病倒了。為他祈福。」今天傍晚，有消息指出袁惟仁不幸病逝，不久，臺北流行音樂中心董事長、音樂人黃韻玲在臉書發文，轉述袁惟仁二姊袁藹珍的訊息，「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」袁藹珍表示，家屬會帶袁惟仁從台東回台北，安葬在一個有山有水、他熟悉的地方，並與父親放在一起，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽...他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。