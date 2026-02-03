我是廣告 請繼續往下閱讀

為什麼尾牙要拜土地公？

2026土地公尾牙拜拜吉時

供品怎麼準備？「甜食」與「吉祥物」是關鍵

尾牙土地公拜拜流程與祝禱文SOP

千萬別犯！尾牙三大禁忌

農曆春節前的重頭戲來了！今（3）日適逢農曆12月16日，是乙巳蛇年最後一個「做牙」的日子，也就是俗稱的「尾牙」。尾牙不僅是公司行號宴請員工的日子，更是向「神界里長伯」土地公表達感謝、祈求來年財運亨通的關鍵時刻。想知道如何正確拜拜、挑選吉時以及準備什麼供品最靈驗嗎？《NOWNEWS今日新聞》為您整理最完整的土地公尾牙拜拜攻略。習俗源自早期商業文化的「做牙」，商家會在每月初二、十六祭拜土地公。而農曆12月16日是最後一次，故稱「尾牙」。這天不僅象徵一年圓滿落幕，更是招財、補財庫的重要時機。不管是公司老闆、業務人員、開店做生意，或是單純想祈求平安的民眾，都適合在今天向土地公「結算」一年的收穫並祈求新一年的指引。上午7點至下午5點，這段時間陽氣充足，適合參拜。下午1點至晚上7點。相傳土地公上午忙於公務，下午精神較好，是最佳祭祀時間。若需要提早，可選「上午5點至7點40分」、「上午9點至下午1點20分」、「下午3點至4點20分」或「下午5點至6點20分」。若當日工作繁忙，可選擇「提早祭拜」。重點要在祝禱時說明：「弟子／信女（姓名），因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀」即可。土地公喜歡吃甜食，準備供品時掌握「甜」與「黏」的原則，容易讓神明留下好印象。麻糬（象徵黏錢）、花生（好事發生）、發糕與年糕（步步高升）。刈包（寓意錢包滿滿）、潤餅（形似銅錢）、帶殼花生與米酒（長長久久）。三牲（雞、豬、魚）、四果（四季水果，如蘋果、橘子、鳳梨，需單數）。水果應避開芭樂、番茄、檸檬、釋迦，因其多籽或諧音（如芭樂票）較不吉利。祭拜地點可選在土地公廟、公司或家中神龕。若拜地基主則需在廚房或後門向屋內拜。將準備好的供品整齊擺放。點香後先朝外拜天公，稟報姓名、農曆生日、地址。轉身面對土地公，念誦祝禱文。◾員工版：「弟子／信女某某某，在（公司地址）工作，感謝福德正神今年庇佑，祈求明年工作順利、貴人相助。」◾老闆版：「弟子／信女某某某，公司位於（地址），祈求來年公司開運大吉、財源廣進。」待香燒過三分之一後，擲筊詢問是否滿意供品，獲聖筊後即可燒金紙（先燒土地公金，再燒其他紙錢）。祭拜場所需保持乾淨，對神明表示尊敬。祭拜時不可吵架、口出穢言或抱怨經營不順，負能量不要帶到明年。若有尾牙宴席，雞頭不可朝向特定員工，這在傳統上暗示解雇（雖然現代多已淡化此習俗，但仍建議避免尷尬）。把握2月3日「尾牙」這個關鍵日子，準備好討喜的供品與誠摯的心，為自己的乙巳蛇年畫下完美句點，開啟丙午年的好運勢。