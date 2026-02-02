我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部產業園區管理局於日前，在該局會議室，召開115年春節期間安全及公務機密維護工作協調會報，期在農曆春節期間，強化園區防護安全。產業園區管理局115年春節期間安全及公務機密維護工作協調會報，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有園區內事業單位代表與所屬分局人員與會，會中全面檢視並協調春節期間的安全維護與機密防護工作，以展現產業園區管理局「過年不打烊」的服務精神。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，今(115)年春節連假期間為2月14日至2月22日，產業園區管理局為因應廠商生產不中斷，將加強園區保全及保警能量，24小時不停歇，持續提供廠商所需服務，同時，考量園區內多處知名觀光工廠在年節期間人潮湧入，該局也將強化春節期間安全維護及各項防護作業，以確保遊客安心參訪。在協調會報中，針對安全防護及公務機密維護機制，盤點局屬機關(構)廳舍，以及關鍵設施的安全狀況及安全措施設置，由園管局建置通報聯絡網緊急應變群組，每日依規定時間辦理逐層通報作業，確認園區安全狀況，並於當發生緊急事故時，即時聯絡相關應變單位應變處理，此外，反詐騙與反滲透議題亦列為會議宣導重點，以提升各單位的危機意識與應變能力。劉繼傳指出，產業園區管理局於春節期間將加強對園區內金融機構與工地等高風險區域的巡視與監控，保持緊急應變管道的順暢，並與園區事業單位攜手維護整體安全，期透過系統化整合與前期預警，共同打造安全、穩定且具應變韌性的春節園區環境。