我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格週一早上延續上週跌勢再度狂崩，一度跌破每盎司4500美元，不過，面對這波劇烈跌幅，摩根大通（JP Morgan）仍相當淡定，持續將目標價鎖定在年底前升至每盎司 6,300 美元。根據路透報導，摩根大通週日深夜表示，預期來自各國央行與投資人的需求，將推動金價在年底前升至每盎司 6,300 美元。週一金價延續跌勢，盤中報每盎司 4,677.17 美元；一度下跌逾 5%，觸及逾兩週來的低點。此前，金價於週四曾攀升至每盎司 5,594.82 美元的歷史新高。摩根大通在報告中指出，基於一個清晰、結構性且仍在持續的多元化配置趨勢，對中期金價依然抱持高度且堅定的多頭信念；在實體資產相對於紙上資產表現持續占優、且根深蒂固的體制背景下，這一趨勢仍有進一步發展空間。摩根大通目前預測，2026 年各國央行的黃金購買量將達到 800 公噸，理由是儲備多元化的趨勢仍在持續，且尚未耗盡。另一方面，在白銀方面，隨著價格自去年 12 月下旬以來維持在每盎司 80 美元左右，推動此波漲勢的因素已變得較難界定與量化，因此立場轉趨謹慎。週一現貨白銀價格下跌逾 6%，至每盎司 78.90 美元。白銀曾於週四觸及每盎司 121.64 美元的歷史高點，並在週五回落至接近一個月低點。摩根大通補充，白銀缺乏如同黃金那樣由央行扮演結構性「逢低買進者」的角色，「我們仍認為白銀的平均價格底部已較先前預期提高（約在每盎司 75 至 80 美元），因為即便在追趕金價的過程中出現超漲，白銀也不太可能完全回吐其漲幅。」新加坡寶盛銀行亞洲研究部主管馬修斯（Mark Matthews）認為，貴金屬價格暴跌僅是因為前一周它們已經呈拋物線式上漲。一旦獲利回吐開始，跌勢就迅速蔓延開來。新加坡盧塞恩資產管理（Lucerne Asset Management）投資主管維蘭（Marc Velan）表示，「這一週的開局確實相當劇烈。這看起來不像是由單一催化因素引發，更像是典型的去槓桿化／流動性擠兌。在流動性最好的領頭資產中出現了過度擁擠的部位，加上系統性賣壓，以及因保證金需求引發的拋售，往往會先衝擊『最容易賣出的資產』。這樣的市場動態，與先前的領漲標的表現落後、以及資產相關性上升的情況相吻合。」至於貴金屬方面，他認為，此次走勢的速度與幅度，顯示更像是部位清洗（positioning washout），而重新定價。接下來仍可能有進一步下行空間，但關鍵在於是否還會出現被迫賣出的狀況，通常會先看到一波急彈嘗試，隨後進入較為震盪、反覆的整理階段。