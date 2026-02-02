我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電在台灣持續擴建先進製程，2奈米生產基地以新竹寶山、高雄楠梓兩地為主，台南也籌備再投資擴建三座2奈米廠，外界也關心輝達台灣總部是否有機會設點在南台灣？輝達執行長黃仁勳今（2）日表示，輝達在高雄有辦公室，但大型辦公室應會設在工程師聚集較多的地區，他說，希望未來據點能擴展的比現在的還要更多。黃仁勳今日晚間離台前接受媒體訪問，他表示，輝達在高雄有辦公室，但他也直言，大型辦公室應該會設在工程師聚集的地方，然而目前大部分的工程師現在都在台北。他說，輝達正在台北招募大量工程師，「因為我們的供應鏈正在變得非常、非常龐大。」黃仁勳指出，過去輝達只製造GPU，但今天製造CPU、GPU、網路晶片、交換器，許多極具複雜的產品，所以輝達需要更多工程師，有更多的產品要開發，而且供應鏈非常龐大。黃仁勳進一步指出，他對台灣擁有的專業技術感到非常滿意，這裡的人才非常優秀，工作也非常努力，而且在輝達待了很久，他對此感到非常感激。所以，他強調，會在台灣開設我們的大型據點，他希望，擴展的據點能比現在的更多。黃仁勳還提到，下次他回來台灣時，他要向媒體展示新大樓，他說，這次還不行，因為他想給大家一個驚喜，他也很有信心，當他展示那棟新總部建築時，它會讓人十分驚艷。「你們從未見過那樣的東西。」他強調，他回來台灣，會向大家介紹那棟建築，他也很期待，希望能快一點呈現給大家看。