大S（徐熙媛）去年的今（2）日於東京病逝，在她逝世1周年之際，具俊曄親手打造的大S紀念雕像「熙媛的永恆軌道」正式揭幕，藝術總監李承道在臉書分享一張具俊曄親吻大S墓碑的照片，他表示，具俊曄不如外界所描述的如此脆弱或不堪，「他以持續生活、持續創作的方式，守護著熙媛的名字與存在，因為愛情如死之堅強。」
好友揭歐巴過去一年狀態 並非外界所述那般脆弱
藝術家李承道發文提及好友具俊曄這一年的狀態，「具俊曄先生並不如外界所描述的那般脆弱或不堪，他確實在失去摯愛後跌入低谷，卻並未被悲傷帶走；相反地，他以持續生活、持續創作的方式，守護著熙媛的名字與存在，因為愛情如死之堅強。」
回到具俊曄的創作語言 藝術總監不去主導敘事
擔任大S紀念雕像藝術總監的李承道，指出具俊曄為「熙媛的永恆軌道」作品的製作人，自己在設計的引導上格外謹慎，不去主導敘事，而是回到具俊曄既有的創作語言，從中尋找最真實、也最適合的表現方式。
關鍵時刻給出設計判斷 也陪具俊曄走過艱難時刻
李承道說：「這一年裡，我必須同時是一位能在關鍵時刻給出設計判斷的藝術工作者，也必須是一位能夠安靜陪伴具俊曄先生走過艱難時刻的朋友。在不同時刻之間，來回切換角色，知道什麼時候該說話，什麼時候應該退後。」
不將雕像視為共同創作 藝術總監：具俊曄的作品
「我並不將這件作品視為我們的共同創作」，李承道始終提醒自己，「熙媛的永恆軌道」是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品，「我所做的，是協助他把情感轉化為一個能夠被時間承載的形式，確保作品在造型、材質與結構上，能夠長久而安定地存在。」
資料來源：李承道臉書
