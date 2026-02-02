我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選陷入膠著，立委徐欣瑩不滿黨內規定的「三七制」（70%民調、30%黨員投票），對此，精神科醫師沈政男直言，徐欣瑩與其糾結於初選辦法是否改為全民調，不如深入研究民調的「計算方式」。沈政男認為，國民黨黨章既已明定，除非候選人雙方達成共識，否則很難為個人改變規則，徐欣瑩喊話「選到底」或要求全民調其實並無必要。沈政男引用《美麗島電子報》民調分析，徐欣瑩最該計較的是民調採「對比式」還是「互比式」。數據顯示，若採對比式民調（與民進黨鄭朝方對比），徐欣瑩領先黨內對手陳見賢約4個百分點；但若採互比式（黨內互比），徐欣瑩領先幅度則大幅擴張至12個百分點。此外，在國民黨支持者中，徐欣瑩的支持度也明顯高於對手，因此即便進行黨員投票，徐欣瑩也有極大機會打平甚至勝出，並非如外界想像中悲觀。目前的選情趨勢顯示，無論採取哪種初選機制，甚至是全黨員投票，徐欣瑩的勝算都相當高。沈政男提醒徐欣瑩應該想清楚，初選過程中表現出的不滿與對規則的爭執，選民都看在眼裡，恐影響後續大選形象。由於新竹縣基本盤仍是藍大於綠，他評估徐欣瑩代表藍營出征的勝率極大，重點應放在釐清民調細節而非抗拒現有制度。