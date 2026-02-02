我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（2）日下跌439.72點、跌幅1.37%，收在31624.03點並跌破10日線，甚至一度失守月線，成交量放大至7404億元；三大法人合計賣超535.36億元，其中外資、自營商站在賣方，但投信逆勢買超。近期大盤在短短三個交易日內高低點震盪幅度超過1600點，市場情緒轉趨謹慎。放眼亞股，2日主要市場同步走弱，台股跌幅落在「中段班」，截至下午1點30分，韓國股市重挫4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%；收盤時，日本下跌1.25%、韓股跌5.26%、新加坡0.26%、港股下跌2.23%、上海跌2.48%。證期局說明，截至2025年12月底，上市櫃公司整體本益比約23.22倍，現金殖利率為2.29%（加計股票股利為2.36%）；而國內上市櫃公司累計營收約49.57兆元，年增13.78%。至於槓桿風險方面，截至1月30日，信用交易整戶擔保維持率為185.9%，相對安全。證期局指出，若以企業體質與獲利能力觀察，並未看到明顯轉弱跡象，再加上擔保維持率仍在相對高檔，較不必擔心下跌時引發維持率不足的連鎖效應，台股基本面仍屬穩健。後續金管會將持續緊盯國際情勢與市場變化，維持金融市場穩定。