我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S紀念雕像下午2點在金寶山墓園揭幕，始源（如圖）來到現場致意。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像，下午2點在金寶山墓園揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，就連SUPER JUNIOR（SJ）的始源也都從日本專程飛來現場致意，行程結束後，他馬上搭乘飛機回韓國，不過因為時間沒有把握好，讓他錯過了原本要搭的班機，因此他最後搭乘廉航回家，照片曝光後讓許多粉絲驚呼：「總裁太親民了！」稍早始源在X發文寫下，「我回來了，不過馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲的幫助，才能立刻搭上下一班航班，真的很感謝。」同時附上自己坐在虎航經濟艙內的照片，透露自己錯過了原本的航班，只好馬上改買最靠近的下一班飛機。照片曝光後，許多粉絲表示「看到總裁搭廉航好違和」、「看到熟悉的廉航標誌覺得好親切」、「搭廉航好親民。」今日為大S離世一週年，和她生前有私交的SJ始源特別從日本搭飛機來台灣致意，他趕在活動壓線時刻抵達，並且在具俊曄為大S訂製的雕像前放了一朵花，行程繁忙專程到來可以說是誠意十足。在大S雕像揭幕儀式上，播放著大小S過去所演唱的〈姐妹情深〉，小S也向台下親友喊「姊妹淘們 come on」，感謝這段時間好友們的陪伴。另外，現場也數度聽到藝人們的哭泣聲，好友阿雅及范曉萱在致詞時也忍不住泣不成聲，隨後齊唱《姐妹們的聚會》。