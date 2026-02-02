我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「文化遊艇賞 IP 船班」可從海上近距離感受角色魅力。（圖／高市府文化局提供）

高雄冬日遊樂園將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場。為提供遊客更特別的觀展體驗，高市府文化局推出「文化遊艇賞 IP 船班」，可從海上近距離感受角色魅力，於2月3日開放預購，凡購票者即可獲得限量IP貼紙；船班更結合飯店與高鐵假期推出超值住宿套票，下訂加贈限量IP一卡通。另推出紅毛港春節專屬航線。高市府文化局長王文翠表示，文化局推出的「文化遊艇賞 IP 船班」，讓遊客置身海上震撼體驗全球超人氣IP「超人力霸王」 降臨高雄，並從各個角度捕捉IP角色的帥氣身影、在波光粼粼的港灣背景下與IP主角合照，還能同時欣賞高雄港的迷人景色。文化局進一步提到，「文化遊艇賞IP船班」除了欣賞IP角色之外，亦為一趟高雄港的探索之旅，從海上視角欣賞港灣之美，在冬日暖陽下感受海洋城市的魅力。航程約50分鐘，船上提供專業導覽，沿途途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點。「文化遊艇賞IP船班」票價為499元/人，並有兒童及軍、警、消及海巡人員優惠價249元，購票即可獲得限量IP貼紙；此外，文化局結合高雄福華飯店與高鐵假期，推出住宿、交通與遊艇體驗的套票方案，加贈IP一卡通，名額有限。購票詳情可洽詢棧貳庫售票處或上述合作業者。此外，文化局在春節期間還規劃了通往紅毛港文化園區的專屬航線。農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗、海洋生物彩繪、書法體驗及音樂演出等，絕對是一個年節走春的好選擇。