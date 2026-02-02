NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季2月3日賽程，將進行4場比賽，焦點賽事聚焦在費城76人作客洛杉磯快艇。76人隊近期正處於 3 連勝，而快艇隊在過去10場比賽中拿下8勝。
🏀洛杉磯快艇（23勝25敗，西區第9）VS 費城76人（27勝21敗，東區第6）
📍地點：加州洛杉磯
🕤時間：2月3日（週二）早上11點00分
🏀數據解析
根據最新統計數據，洛杉磯快艇近期表現極其穩健，過去10場過盤率高達70%。球隊核心雷納德（Kawhi Leonard）場均貢獻27.6分、6.2籃板，更以場均2.0次抄截高居聯盟第一，防守威懾力驚人。哈登（James Harden）則以場均25.4分及8.1次助攻掌控全局。當快艇得分超過115.8分時，其勝率高達73.7%，進攻端的穩定發揮是他們的勝利保證。
費城76人則展現了極強的「客場作戰能力」。本季76人在客場的讓分過盤率（ATS）高達65%（13勝7敗），顯示其在客場即便不被看好，也常能打出超水準表現。陣中後衛馬克西（Tyrese Maxey）本季打出MVP等級數據，場均29.2分領跑全隊；而中鋒恩比德（Joel Embiid）場均26.2分、7.5籃板的輸出，也將與快艇禁區支柱祖巴茨（Ivica Zubac）展開激烈對抗。
🏀關鍵看點
這場比賽的總分盤設定在220.5分。快艇隊本季有54.2%的比賽打出大分（Over），顯示其進攻端優於防守。快艇場均得分112.7分，若能攻破76人場均115.8分防線，勝算將大幅提升。值得注意的是，當76人隊得分超過112.6分時，其讓分盤紀錄為驚人的22勝8敗。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師饒爸解盤，76人本季呈現明顯世代交替，除32歲的Joel Embiid與Paul George外，其餘主力如Tyrese Maxey幾乎清一色是2000年後出生的年輕球員，靠著速度與體能在場上拚搏，目前戰績27勝21負，東區暫居第六，季後賽門票仍在安全範圍內。反觀快艇陣容老化明顯，三分之二球員超過30歲，Harden與Leonard更都年過35，開季暖機較慢，直到12月後才逐漸回溫，目前23勝25負、西區第九，仍在為避免提前放假而奮戰。
戰力消長同樣影響比賽走向。76人本季最大收穫是Maxey躍升為得分王，場均29.2分並首度入選全明星，但Paul George因禁藥風波遭禁賽25場，讓球隊火力出現明顯缺口。快艇雖以老將為主，但Batum、Lopez等替補仍具即戰力，且Harden有望復出，板凳深度相對佔優。近期快艇氣勢回升，讓分盤表現也逐漸改善，本季首度交手雖輸球但未輸盤，在主場、近況與經驗加持下，快艇被看好延續勝勢，有機會贏球也過盤。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月3日（星期二）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月3日（星期二）賽程表：
|對戰組合
|比賽時間
|鵜鶘（New Orleans Pelicans） @ 黃蜂（Charlotte Hornets）
|4:00 AM
|火箭（Houston Rockets） @ 溜馬（Indiana Pacers）
|8:00 AM
|灰狼（Minnesota Timberwolves） @ 灰熊（Memphis Grizzlies）
|8:30 AM
|76人（Philadelphia 76ers） @ 快艇（Los Angeles Clippers）
|11:00 AM
