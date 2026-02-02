我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年間歌手品冠遭裘叡翎醫師娘夫妻指控以投資獲利最高500％為名，涉嫌詐騙投資1740萬元，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。台北地檢署偵辦後，認雙方罪嫌不足，因此在2日處分2人都不起訴。裘叡翎提告指出，她在2018年的一場飯局上，1名友人陳志剛推薦她投資「天津易樂有限公司」，預計投資3年獲利可達300%到500%，當時品冠在一旁附和勸進，她因此答應，並分5、6次匯共1740萬元到品冠的銀行帳戶，說好再由品冠幫忙把錢匯到該公司指定帳戶，結果她一直沒有拿到投資協議書，無法證明她當上公司股東，也沒有收到分紅。氣到對品冠提告假投資詐財，並向媒體爆料。而品冠曾透過律師，秀出股份配發書，上頭有裘女的名字，並強調當初是裘女自行決議參加投資，他和妻子都沒介入商議過程，沒有所謂勸說、媒介等情。品冠解釋雙方金流的起因，裘叡翎先前投資另一間公司「香港易樂堂」需要美金，所以透過品冠的香港帳戶轉帳57萬美元，裘叡翎存入他帳戶的憑條上也寫著是「借款」，可見與所謂的天津易樂投資無關。品冠反控裘叡翎在2024年起，以言語恐嚇的方式討債，還把他家住址洩漏給黑衣人登門騷擾，另外找媒體投訴不實指控，則涉嫌加重誹謗罪。北檢調查認為，認品冠確實沒有參與所謂勸說、媒介裘女投資，雙方有金錢往來，但為單純民事借貸。而根據品冠所提供的錄音，裘叡翎討債時並沒有具體惡害告知，也無法證明裘叡翎將品冠住處提供給黑衣人去登門討債，事後裘叡翎依自身立場向媒體表達對投資糾紛的看法，屬可受公評之事，雙方提告皆罪嫌不足，給予不起訴處分。