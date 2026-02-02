我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，增進兩岸互動。對此，台灣基進黨台北市議員參選人吳欣岱臉書發文痛批，相關行程已淪為中共統戰劇本的一環。並點名蕭旭岑「去得可真勤勞」，再加上國民黨主席鄭麗文近期言論，讓她感嘆藍營彷彿活在與現實脫節的平行時空。吳欣岱指出，鄭麗文在中常會上說「美國是恩人，中國是親人」，並喊出「絕不骨肉相殘」，但中國國防部日前才公開表示「絕不承諾放棄對台使用武力」，她反問：「會對親人使用暴力，這是什麼扭曲家庭？」強調真正關心台灣的人都清楚，中共的目標從未改變，就是消滅台灣主權，這不會因為國民黨誰去北京、喊幾聲親人就有所改變。她也指出，這次所謂的國共論壇，國民黨刻意淡化為「智庫交流」，但國台辦早已表明前提是「九二共識、反對台獨」，顯示這並非對等交流，而是一場配合中共政治框架的統戰表演。中共透過國民黨向國際社會傳遞「兩岸可以繞過台灣政府直接協商」的錯誤訊號，企圖分化台灣、架空政府公權力，吳欣岱批評國民黨的行程安排與媒體操作，無疑是替中共提供宣傳舞台，當民主盟友都在關注中國威脅時，國民黨卻還在誤導國際視聽，自以為能代表台灣接受這種屈辱的「假和平」。蕭旭岑稱赴中是為了兩岸和平，但吳欣岱反駁，真正的和平應建立在實力與尊嚴之上，而不是靠卑躬屈膝換取的施捨，強調台灣不需要這種天天威脅動武的親人，也不會接受以親情為名的勒索。台灣歷經數十年努力，建立自由、民主、多元的社會體制，擁有實力與盟友，無須中國來指手畫腳。