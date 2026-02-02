高雄朋友記得儲水備用了！根據台灣自來水公司最新公告，2月5日（週四）在高雄市的橋頭區、梓官區、楠梓區等3個行政區實施停水，原因為管線漏水搶修，約有5.2萬戶停水長達20小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整高雄市在2月5日停水影響範圍與注意事項懶人包，讓民眾迅速掌握本次停水是否影響到自家供水情況。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：2月5日凌晨0時至20時（影響20小時）
停水原因：橋頭區典昌路353號前漏水搶修
📍影響區域
橋頭區：頂鹽里。
梓官區：全部區域。
楠梓區：建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：2月5日凌晨0時至20時（影響20小時）
停水原因：橋頭區典昌路353號前漏水搶修
📍影響區域
橋頭區：頂鹽里。
梓官區：全部區域。
楠梓區：建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司