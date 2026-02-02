音樂人袁惟仁腦溢血兩度摔倒，前後昏迷約8年，被判定為植物人，今（2）日他的好友黃韻玲轉述家屬聲明，證實袁惟仁下午於台東病逝，享年57歲。袁惟仁的兒子袁義稍早發文悼念爸爸，透露7年前在上海拒絕探望跌倒昏迷的父親，對方病倒這幾年也都以工作為藉口迴避陪伴爸爸，「如果我們真的不小心，還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」
面對告別沒有變勇敢 袁義：你總是離我很遠
袁義坦言，自己一直在想，現在面對告別父親，是否有變得比較容易，「我不知道，我只知道，我一點也沒有更勇敢，知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走」，袁義說，總覺得前往父親老家台東的飛機航程好遙遠，「後來才發現不是臺東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」
對於心中所認識的父親，袁義直言，自己跟觀眾一樣，這幾天一直重看那些有父親影子的節目，一直重複播放那些對方留在這個世界上的歌，「我們都知道你這輩子，做得最好的角色就是那個大家心中的小胖老師吧！」
兩人這輩子扯平 下輩子再當及格父子
「我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子」，袁義回想7年前在上海，打死都不去探望袁惟仁，這7年也都以工作當藉口，說沒辦法一直待在父親身邊，「這樣算是扯平了吧！如果我們真的不小心，還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」
文末，袁義感謝袁惟仁帶他來到這個世界，「希望你在另外一端，也能繼續因為你的兒子而感到驕傲，因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」
袁惟仁外遇13年 傷透陸元琪的心
袁惟仁生前除了音樂成就，與前妻陸元琪的感情也是焦點，兩人2002年結婚，育有一雙兒女，原本家庭幸福美滿，卻因為袁惟仁外遇，讓陸元琪心碎。陸元琪曾經公開爆料，自己生完第2胎僅3個月，就接到小三來電挑釁勸她離婚，她為了小孩隱忍13年，直至2016年才正式與袁惟仁簽字離婚。
袁惟仁2018年病倒 昔日紅粉知己全跑光
後來，袁惟仁到中國大陸發展，繼續寫歌創作、交往新對象，直到2018年健康狀況亮起紅燈，他的人生才出現轉折。袁惟仁在上海因為腦溢血，錄影時重摔倒地，送醫切除腦中腫瘤後才撿回一命，但他當時身體狀況很不樂觀，過去與他有過緋聞的小三、女友也因此全部跑光，沒人願意照顧他，袁惟仁才被送回台東老家養病，由姊姊親自照顧。
袁義全文
首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激
這幾天我一直在想 七年後，
站在告別前，真的會比較容易嗎？
我不知道。
我只知道，我一點也沒有更勇敢。
知道時間快用完的時候，
我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。
一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，
後來才發現不是臺東遠，
是有你在的地方總是離我很遠很遠。
有時候我真的覺得，
對這個世界越狠，
就越能假裝自己不在乎這一切，
好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。
尤其是在面對你的時候。
我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。
我認識你的樣子，
甚至跟所有觀眾一樣。
這幾天我一直重看那些有你影子的節目，
一直重複播放那些
你留在這個世界上的歌。
我真的好希望有一句，
就那麼一句歌詞是為我寫的。
不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，
而是只有在我跟你之間
才聽得懂的那種。
我沒有找到，
但我不想找了。
我們都知道你這輩子
做得最好的角色，
就是那個大家心中的小胖老師吧。
我不怪你。
因為我知道，
我也絕對不是一個及格的兒子。
我只是想在你面前叛逆一次。
像七年前在上海，
打死都不進去看你。
像這七年裡，
我總是用工作當藉口，
沒辦法一直待在你身邊。
這樣算是扯平了吧。
如果我們真的不小心
還有下輩子，
希望我們可以再一次，
好好當個及格的父子。
謝謝你帶我來到這世界上
希望你在另外一端，
也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。
因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。
資料來源：袁義IG
袁惟仁 享年57歲
1968年6月24日～2026年2月2日
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
