2026年米蘭冬季奧運即將於2月6日隆重登場。本屆賽事不僅史無前例地採用雙城主辦模式，更在歷史悠久的古羅馬競技場迎來閉幕。想知道台灣10位冰雪健兒的參賽項目、超可愛白鼬吉祥物的寓意，或是如何在台灣鎖定熱門賽事嗎？《NOWNEWS》統整出這篇懶人包供讀者一聞就能看懂所有觀賽重點與必看資訊，帶您一手掌握這場睽違20年重返義大利的冬奧全攻略。
賽事基本資訊
本屆冬奧的地理佈局相當獨特。米蘭主要承擔冰上項目（如冰球、花式滑冰）以及熱鬧的開幕典禮；而科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo） 則專注於女子高山滑雪與滑行類賽事。除了兩大主城，副賽區還包括了維羅納（Verona），其著名的古羅馬競技場將化身為閉幕式的歷史舞台。
📍賽事日期： 2026年2月6日（五）開幕 ～ 2月22日（日）閉幕
📍開幕場館： 米蘭 – 聖西羅球場 (San Siro Stadium)
📍閉幕場館： 維羅納 – 維羅納圓形競技場 (Verona Arena)
2026冬奧四大必看亮點
1. 結合義大利工藝的「團結獎牌」
本屆獎牌由義大利政府印刷局製作，設計上採用兩個相互呼應的半圓，代表米蘭與科爾蒂納的聯合。這兩塊半圓合而為一的寓意深遠：一半代表站上頒獎台的運動員，另一半則象徵背後默默付出的團隊，傳達出「榮耀來自團結」的核心精神。
2. 吉祥物超萌白鼬兄妹：Tina與Milo
吉祥物是以阿爾卑斯山區常見的白鼬為原型。牠們能隨季節換毛的特性，精準詮釋了運動員適應環境與不斷轉變的精神。名字則是以科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）、米蘭（Milano）兩大主賽區命名。
Tina（蒂娜）： 淺色毛的奧運吉祥物，個性好奇且充滿創造力，名字取自Cortina。
Milo（米洛）： 深色毛的帕運吉祥物，天生少了一條腿卻極具韌性，名字來自Milano。
3. 滑雪登山與新項目登場
這屆賽事新增了8個項目，最受矚目的莫過於首度納入正式項目的滑雪登山 (Ski Mountaineering)。此外，女子雙人雪橇、混合團體鋼架雪車的加入，也讓本屆冬奧成為史上性別最平衡、觀賞性最豐富的一屆。
4. 史上首見「雙城主辦」與「兩千年競技場」閉幕
本屆採雙主城模式。最令人期待的是閉幕式將選在維羅納圓形競技場舉行，這是一座擁有兩千年歷史的古羅馬建築，將展現極致的歷史傳承與藝術美感。
台灣隊出征！台灣選手焦點與轉播
本屆冬奧共舉辦116個競賽項目，台灣取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等7種競賽項目共9席、10名選手的冬奧參賽資格，創下自1988年卡加利冬奧以來最大規模的代表團紀錄。其中花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車項目則是台灣首度獲得參賽資格項目。
10人名單分別是：男子花式滑冰李宇翔、女子大道競速滑冰陳映竹、男子阿爾卑斯式滑雪張天將、女子阿爾卑斯式滑雪李玟儀、女子越野滑雪余睿、男子越野滑雪李杰翰、空架雪車彭林煒，以及女子雪車林欣蓉、梁宥婕、林頌恩。
冬奧台灣隊賽程一次看
台灣人最關心的當然是何時會有台灣小將出賽。《NOWNEWS》根據愛爾達的轉播表整理出台灣好手的出賽時間，不過還是要提醒民眾還是要以實際播出時間為準。從2月7日開始，由余睿打頭陣，接著陸陸續續都會有台灣小將出賽，一直到2月22日同樣由余睿完成台灣隊的最後一項賽事。
如何鎖定冬奧的精彩轉播？
📍電視端： 愛爾達體育台 （ELTA Sports）預計提供全程高畫質直播；公視與華視則會針對開閉幕與台灣隊重點賽事進行轉播。
📍網路端： 手機用戶推薦使用Hami Video或ELTA.tv，這類平台通常會設立「冬奧專區」，方便民眾隨時掌握即時比分與精彩重播。
現場觀賽門票資訊一次看
購票管道： Milano Cortina 2026 官方售票網站
限制：每個帳號限購25張，單次結帳上限10張。
票價參考：
熱門場次｜花式滑冰、冰球（約€150 – €1400以上）（約合新台幣5608-52346元）
親民選擇｜冰壺、雪橇、雪車（約€30 – €150）（約合新台幣1121-5608元）
2026冬奧常見Q&A
Q1：2026冬奧在哪裡舉辦？
A：由義大利的米蘭與科爾蒂納丹佩佐聯合主辦。冰上項目多在米蘭，雪上項目（如女子高山滑雪）多在科爾蒂納，自由式滑雪則在利維尼奧。
Q2：什麼時候開幕？
A：正式開幕日為2026年2月6日，賽期共17天，至2月22日閉幕。
Q3：本屆冬奧新增了哪些項目？
A：主要亮點是新增了滑雪登山。其他細項包括女子雙人雪橇、鋼架雪車混合團體、自由式滑雪男女雙人雪上技巧等。
Q4：現在還能報名當冬奧志工嗎？
A：2026冬奧志工招募已於2025年結束。有興趣的朋友可以開始關注2030法國阿爾卑斯冬奧的動向，預計2028年會開始招募。
Q5：台灣觀眾最推薦看的「黃金賽程」是什麼？
A：台灣隊賽程：台灣本屆取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等7種競賽項目共9席、10名選手的冬奧參賽資格。
花式滑冰決賽：欣賞頂尖男單、女單的冰上藝術
男子冰球金牌戰：冬奧最高收視單項保證！NHL球員回歸激戰
