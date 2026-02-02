我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區光復南路1處住宅大樓於1月31日晚間發生嚴重火警，造成一對情侶倒臥浴室，被救出時皆已無呼吸心跳，送醫不治。消防局火調人員昨（1）日重返現場勘驗後，初步研判起火原因為室內電線打結導致走火，已初步排除卡式瓦斯爐引燃及人為縱火的可能。至於2名死者的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。台北市消防局表示，火警發生於31日晚間8時33分，勤務中心接獲報案後，立即派遣21輛消防車、5輛救護車及67名警消人員趕赴現場。起火建物為地上12層大樓，10樓火勢猛烈，消防人員破門佈署水線灌救，並同步疏散住戶，火勢於晚間9時18分順利撲滅，未再擴大延燒。消防局指出，火警發生後立即疏散大樓內共58名住戶。消防人員進入火場時，在起火戶浴室內發現1對男女，已當場失去生命跡象，經分別送往國泰醫院及台北醫學大學附設醫院急救，仍宣告不治。經查，死者為60年次許姓女子及54年次邱姓男子，2人為情侶關係。火調人員表示，火場初期因地板積水嚴重，起火點難以確認，待積水清除後，發現現場多條電線出現明顯燒焦、融化及纏繞情形，研判因電線打結、長期受熱或電流負載異常，導致絕緣層損壞而引發火災。此外，雖然現場曾發現卡式瓦斯爐，但與起火點不相符，亦未發現任何縱火跡象。消防局強調，住宅火災中因電線老舊、私拉電線或過度彎折引發火警的案例屢見不鮮，呼籲民眾定期檢視家中電線與插座狀況，避免電線纏繞、超載使用或自行改裝，以降低用電走火風險。至於2名死者的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。警方調查，55歲的許姓女子為屋主，離婚多年，平時與兒子同住，女兒已出嫁。許女的兒子從事超商工作，案發當天休假外出訪友，意外逃過死劫，但返家後得知母親噩耗，情緒大受打擊，至今仍無法清楚對外說明。邱姓男子則為許女男友，從事養蜂工作，平時與家人同住，家屬表示僅知兩人感情不錯，詳細情況仍待警方釐清。