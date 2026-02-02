我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲日前陪同議員參選人掃街時，遇到一名自稱是柯文哲學妹的女子，在現場詢問買不起台北市的房子，妻子陳佩琪今（2）日在臉書分享個人購屋經驗，更把矛頭直指民進黨政府，酸政府對高房價問題責無旁貸。陳佩琪指出，這名女子跑來目前台北市沒行政權、且目前也非執政的民眾黨活動來陳情，直言「這個問題，應該去問前總統蔡英文與現任總統賴清德」，並質疑難道有人會天真以為台北市長可以決定房價這種大事？她分析，台灣房價長期高漲，主因在於金管會多年維持低利率政策，導致借貸成本偏低、游資氾濫、資金無處可去，只能湧入房市炒作；加上遺贈稅調降，使海外資金大量回流，都是推升房價的重要因素。她也不忘補上一句，柯文哲任內已「盡全力」推動多處社會住宅興建。談到自身經驗，陳佩琪強調，買房與就讀校系無關，即使醫師收入較穩定，關鍵仍在長期理財與自我節制。她分享，自己與柯文哲於2011年、約50歲時才買下位於大安區信義路的房子，背後是多年嚴格執行節制消費的成果，還細數夫妻多年來讓孩子就讀公立學校、不買車、搭捷運、不請傭人、家務親力親為、不買名牌、不碰奢侈品，把所有資源集中在購屋目標上，「這樣我們50來歲，終於有了現在的大安區房子。」陳佩琪建議該名女子，除了向中央政府與主管機關問責外，也應尋求理財顧問協助，為自己擬定可行的購屋策略。