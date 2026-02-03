我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團前總召黃國昌卸任，由新科立委陳清龍接任黨團總召，前立委陳柏惟爆料，陳清龍在2022年台中市長選舉，是支持民進黨立委蔡其昌，且陳清龍也一直有意挑戰立法院副院長江啟臣的立委寶座，「陳清龍這輩子在政治上只有一個敵人，叫做江啟臣」。不過陳清龍接受《NOWNEWS今日新聞》訪問駁斥，不懂陳柏惟在說什麼。事實上，因江啟臣將投入台中市長選戰，雖然目前尚須與藍委楊瓊瓔進行初選，不過若江啟臣出線、年底也順利當選市長，空出來的立委席次就需要補選。藍營在江啟臣的大本營目前3席議員，年過八旬的張瀞分已決定交棒，邱愛珊資歷尚淺，較有可能的是陳本添。至於陳清龍，是台中市六連霸議員，從政之初受已故立委馮定國及前省長宋楚瑜提拔，以親民黨身分投入政壇，2008年因國親合，曾投入國民黨初選，但不滿初選不公，最後改以無黨籍參選，此後就與藍營漸行漸遠。民眾黨成立後，創黨主席柯文哲也曾找陳清龍投入區域立委選戰，挑戰江啟臣，但他不願泛藍分裂，直到2024年，柯文哲邀請他擔任不分區立委，他才決定加入民眾黨，且他也曾表態，如果江啟臣當選台中市長，他就會投入立委補選。但對於陳柏惟爆料，陳清龍擔任立院黨團總召後，藍白合是否真的會變成綠白合？陳清龍說，他跟蔡其昌不同選區，也從沒跟江啟臣競選過，不懂陳柏惟在說什麼。至於未來民眾黨的動向、他自己是否會再投入立委補選，他會再找時間公開說明。