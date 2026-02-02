我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市信義區忠孝東路五段793號1樓－文旺彩券行

▲臺北市信義區忠孝東路五段793號1樓－文旺彩券行。（圖／GoogleMaps）

臺北市內湖區成功路四段30巷7號－天天贏彩券行

▲臺北市內湖區成功路四段30巷7號－天天贏彩券行。（圖／GoogleMaps）

桃園市楊梅區青山里青山一街9號1樓－進亁彩券行

▲桃園市楊梅區青山里青山一街9號1樓－進亁彩券行。（圖／GoogleMaps）

花蓮縣玉里鎮和平路68號－尪仔冊店投注站

▲花蓮縣玉里鎮和平路68號－尪仔冊店投注站。（圖／GoogleMaps）

為何威力彩頭獎、貳獎獎金差十幾倍？核心玩法一次懂

與財神爺擦肩而過！威力彩第115000010期今（2）日開獎，本期頭獎金額高達8.7億元，最終頭獎並未開出，威力彩邁入28連槓，下期頭獎上看9.7億元。不過，今晚卻開出4注貳獎，幸運得主誕生於台北市、桃園市、花蓮縣，4人都只差第二區號碼就能抱回8.7億。最終分別只能領到貳獎獎金1344萬元，雖然也是一筆可觀的意外之財，但與頭獎8.7億元相差了64倍，4人絕對稱得上是「悲情幸運兒」。2月2日開獎的威力彩頭獎金額為8.7億元，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎摃龜，貳獎則有4注中獎，這些幸運兒第一區6個號碼全中，但可惜第二區沒中，將拿到貳獎獎金1344萬1113元。開出貳獎如下：威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。不過威力彩需要兩區的號碼全中才能拿走頭獎，因此最常見的包牌法就是：第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼全包，一組費用為新台幣800元。若本次這些幸運兒其中一人能多花800元採取包牌策略，就能把全包，順利抱走8.7億元頭獎財富，真的相當可惜。威力彩：第一區01、12、14、15、27、29，第二區05。今彩539：06、08、31、37、38。39樂合彩：06、08、31、37、38。3星彩：8、9、0。4星彩：5、7、1、7。※派彩結果以台彩官網資料為主。