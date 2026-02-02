我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委鍾佳濱近日在議場稱「春秋時代沒有中國，叫做周國」的言論，百萬網紅Cheap在臉書發文反擊，直言這是為了「去中國化」而服務的政治邏輯，而非歷史問題，近年出現如「孔子是魯國人而非中國人」的說法，本質上是為了修補「抗中保台」與「華夏文化背景」之間的矛盾。他諷刺這像是為了在大數據中排除特定標籤，不惜「開除祖先」並強行剝離歷史脈絡，將媽祖、關公等信仰重新標籤化。Cheap分析，這種「換了名字，本質就斷了」的觀點存在嚴重漏洞，質疑若17世紀前台灣被稱為大員、福爾摩沙就不算台灣史，那現在的台灣也會隨之消失。他舉出世界史為例，強調貝多芬出生時雖無德國，達文西時期義大利尚未統一，蕭邦出生時波蘭甚至處於亡國狀態，但各國依然他們視為民族之光，並未因政權更迭或名稱演變而否定文化繼承。Cheap強調歷史是演化而非重開機，不需要透過改名來開除祖先，一個健康的社會，應能同時承認台灣在政治上與中華人民共和國完全不同，但同時也能坦然接受台灣文化繼承了數千年華夏文明的事實。他呼籲政治人物不應為了特定的政治目的，將歷史邏輯玩到全世界沒人認同的地步。