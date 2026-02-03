我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁擔任《超級星光大道》評審再度翻紅。（圖／超級星光大道YouTube）

▲陸元琪曾經公開表示，自己在生下第二胎後不久，便面臨第三者介入她和袁惟仁的婚姻。（圖／NOWNEWS資料照）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

資深音樂人、曾經捧紅多位華語歌手的「小胖老師」袁惟仁，2018年腦溢血兩度摔倒，前後昏迷約8年，被判定為植物人，昨（2）日他的好友黃韻玲轉述家屬聲明，證實袁惟仁下午於台東病逝，享年57歲。袁惟仁創作不少膾炙人口的經典好歌，雖然才華洋溢，感情生活卻備受質疑，他與女星陸元琪婚姻存續期間便發展婚外情，陸元琪隱忍13年，兩人才簽字離婚，怎料，袁惟仁病倒後，小三卻跑光沒照顧他，而是二姊袁藹珍等家人陪伴他走完人生最後一哩路。袁惟仁早年與莫凡合組「凡人二重唱」，曾經以專輯《心甘情願》在1994年奪下金曲獎最佳演唱組獎，袁惟仁後來跨足製作與創作，為多位知名歌手譜寫代表作，包括王菲的〈執迷不悔〉、那英的〈征服〉與〈夢一場〉等，使他的名字成為多首熱門歌曲幕後推手。袁惟仁也曾經為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手製作專輯，奠定他在華語音樂圈的重要地位，2007年袁惟仁更憑選秀節目《超級星光大道》評審身分再度翻紅，成為眾所周知的音樂導師。事業輝煌之外，袁惟仁的私生活也曾經引起關注，他與前妻陸元琪於2002年結婚，育有一雙兒女，但因為長期外遇緋聞，導致婚姻走向破裂，陸元琪曾經公開表示，自己在生下第二胎後不久就面對第三者介入，最終忍痛維持家庭13年後於2016年簽字離婚。2018年，袁惟仁在上海錄影時突發腦溢血並重摔倒地，被緊急送醫並接受手術治療，之後健康狀況顯著下滑，當時，陪伴在側的並非曾經的緋聞對象，而是家人將他接回台東老家照護，讓他在親人陪伴下度過接下來與病魔纏鬥的歲月。恢復期間，袁惟仁的體重驟減，雖然一度顯出好轉跡象，但在2020年於家中再次跌倒後陷入重度昏迷，醫師判定其已經喪失意識，從此成為植物人，多年來的醫療與復健努力未能改變結果。如今袁惟仁的人生正式謝幕，他的作品與影響將留存在歌迷心中，雖然人生後半段飽受病痛折磨，也曾經因為感情爭議成為話題人物，但他對華語樂壇的貢獻依然將被後人記住，歌迷們若想再聽到他的音樂，只能透過過去那些永恆的經典來回味。袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。