▲具俊曄與大S十分相愛，沒有心機、沒有雜質的守護著她。（圖／經紀公司提供）

昨（2）日是大S過世週年，具俊曄公開親自設計的大S銅像，許多演藝圈好友也齊聚金寶山，其中陶晶瑩分享，具俊曄穿的大衣是27年前大S送的，S媽也穿著女兒送的鞋子，好不容易結束一場悲傷的思念儀式，回到台北準備聚餐時，又收到袁惟仁過世消息，讓她感慨萬分。陶晶瑩在臉書寫下心情，「一大早，從台北往金山出發。一路上的淒風苦雨、海面波濤洶湧，很難想像大S的老公具俊曄是如何每天走過這孤獨的千山萬水。親朋好友們齊聚一堂，為了悼念美麗的大S，也一起見證了具為她設計的銅像。」陶晶瑩說，具俊曄穿著27年前大S送的大衣，「徐媽媽炫耀著大S送的鞋，無情的風雨灑落在每個人的身上，在小S和康永哥含淚不捨又時而穿插地獄哏的主持中，大家才發現，思念只會越來越長。」好不容易回到台北，正要好好地party聚餐，因為小S說這才是姊姊想要的氣氛，沒想到此時收到消息，得知袁惟仁過世，陶晶瑩心情複雜，「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」不過因為袁惟仁2018年就因為跌倒腦溢血臥床，陶晶瑩坦言，「唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下。」最後她也感謝袁惟仁寫過許多美麗的歌曲，即便壓力很大，也在《超級星光大道》上和她鬥嘴，「謝謝你對創作的堅持，謝謝你。」1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。