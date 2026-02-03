星宇航空開春優惠機票促銷來了，即日起至2026年2月28日，星宇航空推出「馬不停蹄趣旅行！精選航線88折起」之優惠活動。最低機票是台北飛往香港來回只要含稅價5845元起，而其中飛往日本航線中，最便宜為台北飛往宮古島，只要7609元起。而台北飛東京更有1萬2083元起之特價，即日起可下訂，6月30日前之機票都有特價。
繼中華航空日前推出新春優惠之後，星宇航空即日起也推出精選航線88折活動，最受國人注目的台北（桃園）飛往東京（成田），喊出來回機票含稅價最低12083元起。星宇迷們有機會以優惠價搭到最新、號稱全台首架廣體客機「星宇航空A350-1000」，將可搶先看到或搭乘包含頭等艙在內共4艙等、達350個座位的星宇航空最新飛機。
此外，若是哈日族單純想飛日本，最低機票為台北-宮古島來回含稅價僅7609元起，而曼谷也有8000元有找之漂亮數字。而《NOWNEWS今日新聞》記者也實際上官網查詢，以5月票價來看，的確也有相當多天都是來回含稅價只要1萬2403元。
🟡「星宇航空2026開春優惠」機票促銷日期資訊：
優惠日期：即日起至2月28日
適用出發日期：即日起至6月30日
訂票平台：開春活動網頁「馬不停蹄趣旅行！精選航線88折起」
🟡「星宇航空2026開春優惠」精選航線部分列舉：
▪️台北-東京12083元起
▪️台北-大阪13784元起
▪️台北-福岡12809元起
▪️台北-熊本8650元起
▪️台北-沖繩11136元起
▪️台北-香港5845元起
▪️台北-宮古島7609元起
▪️台北-曼谷7699元起
▪️台北-胡志明市6964元起
▪️台北-洛杉磯22882元起
▪️台中-熊本12556元起
▪️台中-宮古島8216元起
華航也有新春優惠精選78折起 即日起至2月22日
中華航空宣布，即日起至2月22日推出2026年新春促銷活動「年貨大街」，集結多條熱門航線限時優惠，精選航線最低78折起，旅客可提早規劃春節及上半年旅遊行程，精選航線優惠包含香港最低2886元起，而東南亞航線如曼谷4200元起、峇里島1萬80元起，日本與韓國航線則推出大阪9660元起、釜山6216 元起。以上皆是來回機票未稅價格。
華航表示，「年貨大街」活動適用開票期間為即日起至2月22日，出發期間則涵蓋2026年1月1日至6月30日，橫跨春節連假、寒假尾聲與初夏旅遊旺季，優惠航線橫跨短程至長程市場。
🟡華航新春促銷「精選航線」重點一覽：
以下皆是來回機票未稅價格：
港澳航線：
香港最低2886元起；
東南亞航線：
曼谷4200元起、峇里島1萬80元起
日本與韓國航線：
大阪9660元起、釜山6216元起
歐洲航線：
倫敦2萬1672元起、布拉格2萬3650元
美國航線：
西雅圖1萬6212元起、鳳凰城1萬8480元起
資訊來源：星宇航空、中華航空
