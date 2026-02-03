我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國，集結來自29個國家、509家國內外出版社參展。（圖／文化部提供）

2026年第34屆台北國際書展今（3）日起至8日於世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國，集結來自29個國家、509家國內外出版社參展，並邀請超過60位國際作家來台交流，期間舉辦逾千場閱讀與文化活動，規模與國際參與度雙雙刷新歷年紀錄。本屆書展不僅展現出版產業的多元樣貌，也強化國際交流能量，從文學、童書、獨立出版到跨界閱讀體驗，完整呈現全球出版趨勢。主辦單位指出，今年不論是參展單位數量或海外作者來台人數，皆創下新高，顯示台北國際書展在亞洲出版市場的關鍵地位持續提升。文化部2日在世貿一館舉辦展前記者會，由文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義等人共同揭幕。李靜慧表示，台北國際書展長期支持台灣出版業，提供出版社與作家與讀者直接互動的平台，也期待透過書展，讓新朋友相遇、老朋友重逢，共同感受閱讀帶來的連結與感動。泰國商務處處長李佩佩指出，泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為核心，融合在地智慧、傳統文化與當代創意，展現泰國出版業如何從本土出發、走向國際。她也期盼透過書籍與文化活動，讓台灣讀者更深入認識泰國的文化底蘊與創意產業能量。文學書區由國立台灣文學館策畫「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗。展覽分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」及「世界／視界」四大主題，引導讀者從文字出發，穿梭時空與地理，感受旅行文學的豐富層次。除了展覽內容吸睛，書展期間也星光熠熠，包括日本作家吉本芭娜娜、美國小說家安東尼．馬拉，以及多位韓國人氣BL小說作家與繪本藝術家都將陸續現身。對讀者而言，台北國際書展不只是買書的場域，更像是一場與世界同步展開的閱讀冒險，讓文字成為連結不同文化的最佳通行證。