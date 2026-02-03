2026台北國際書展將於2月3日至8日在台北世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國，從文學、童書、漫畫到數位科技與公民閱讀，展區與活動規模再創新高。面對七大主題館、八大書區與超過500場活動，如何逛得有效率、又不錯過重點，成為不少讀者最關心的事。
攻略一｜先鎖定主題館與書區，決定你的逛展路線
今年書展主打「體驗式閱讀」，建議讀者先依興趣鎖定展區。想看國際文化與跨國出版，可直奔泰國主題國館與國際書區；親子族群可優先安排童書主題館與兒童沙龍；關注社會議題與獨立出版的讀者，則別錯過公民書區與相關講座。若是漫畫與數位內容愛好者，台灣漫畫館與數位主題館能一次滿足追漫與科技互動體驗。
攻略二｜活動先做功課，論壇與作家場次提早卡位
書展期間活動密集，建議事前下載官方節目表，先圈選想參加的講座與對談。今年國際出版論壇、出版力論壇與童書論壇邀請多位重量級講者，加上閱讀大使黃春明、賴馬的相關活動，熱門場次往往一位難求，提早到場排隊或調整動線，才能逛展不手忙腳亂。
除了逛展與聽講座，書展現場也融合插畫展、互動裝置與感官設計，讓閱讀延伸成一種生活體驗。無論是第一次來書展的新手，或是年年報到的老書迷，只要事前規劃好路線與時間，都能在有限展期中找到最適合自己的閱讀節奏。
｜2026台北國際書展資訊一覽｜
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年書展主打「體驗式閱讀」，建議讀者先依興趣鎖定展區。想看國際文化與跨國出版，可直奔泰國主題國館與國際書區；親子族群可優先安排童書主題館與兒童沙龍；關注社會議題與獨立出版的讀者，則別錯過公民書區與相關講座。若是漫畫與數位內容愛好者，台灣漫畫館與數位主題館能一次滿足追漫與科技互動體驗。
書展期間活動密集，建議事前下載官方節目表，先圈選想參加的講座與對談。今年國際出版論壇、出版力論壇與童書論壇邀請多位重量級講者，加上閱讀大使黃春明、賴馬的相關活動，熱門場次往往一位難求，提早到場排隊或調整動線，才能逛展不手忙腳亂。
- 展覽時間：
- 2月3日（二）至2月5日（四）10:00－18:00
- 2月6日（五）至2月7日（六）10:00－22:00
- 2月8日（日）10:00－20:00
- 展覽地點： 台北世界貿易中心 展覽一館
- 主題： 閱讀泰精彩
- 主題國： 泰國
- 活動內容： 七大主題館、八大書區、超過500場講座與交流活動