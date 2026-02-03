我是廣告 請繼續往下閱讀

富比世（Forbes）即時億萬富豪榜單再度更新，越南富豪版圖又出現新變化。截至2026年2月2日，榜單新增3名越南億萬富豪，使越南億萬富豪人數正式來到8人，引發市場與財經圈高度關注。此次新增富豪中，身價最高的是Vingroup副董事長范秋香（Pham Thu Huong），淨資產約22億美元。1969年出生的她，擁有烏克蘭國際法碩士學位，為Vingroup董事長、同時也是越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的妻子，目前直接持有集團約4.4%的股份。另一位上榜者為范秋香的妹妹、同樣擔任Vingroup副董事長的范翠姮（Pham Thuy Hang），身價約15億美元。1974年出生的她畢業於河內大學俄文系，持有Vingroup近3%的股份，姊妹同時登上富比世榜單，也成為此次更新的一大亮點。第三名新進榜富豪則是VPBank董事長吳志勇（Ngo Chi Dung），淨資產約11億美元。1968年出生的他，畢業於俄羅斯國立地質勘探大學，並取得俄羅斯科學院經濟學博士學位，目前持有VPBank約4.14%的股份。儘管新增富豪人數創下新紀錄，但榜首的范日旺財富卻出現明顯下滑。其身價自去年底以來縮水約70億美元，目前約為211億美元，仍穩居越南首富。同一期間，越捷航空董事長阮氏芳草、Techcombank董事長胡雄英及和發集團董事長陳廷龍的資產也因股價下跌而同步縮水。不過，並非所有富豪都面臨資產縮水。Masan集團董事長阮登光（Nguyen Dang Quang）因公司股價上漲7%，身價逆勢增加約1億美元。富比世指出，億萬富豪身價計算主要依據股票市值，並綜合房地產、藝術品與其他資產變動，榜單排名也將隨市場波動持續調整。